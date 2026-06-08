Τι ένιωσε ο Κρίστιαν Έρικσεν όταν ο απινιδωτής του τον έσωσε στο γήπεδο

Τι δείχνει η κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν για την ΚΑΡΠΑ, τους απινιδωτές και την ταχεία δράση.

Newsbomb

Τι ένιωσε ο Κρίστιαν Έρικσεν όταν ο απινιδωτής του τον έσωσε στο γήπεδο
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Η τελευταία κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία υπογράμμισε για άλλη μια φορά πόσο γρήγορα μπορεί να εκτυλιχθεί ένα καρδιακό επεισόδιο και γιατί οι απινιδωτές μπορούν να είναι σωτήριοι.

Ο Δανός μέσος, ο οποίος το 2021 επέζησε από καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του Euro 2020, κατέρρευσε εκ νέου στο γήπεδο στην Όντενσε, αλλά είχε τις αισθήσεις του μετά την παροχή θεραπείας και μπόρεσε να περπατήσει μέχρι το ασθενοφόρο. Ο γιατρός της ομάδας της Δανίας είπε ότι ήταν για λίγο αναίσθητος, ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις του και ότι η εμφυτευμένη συσκευή του φάνηκε να ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε.

Το περιστατικό είναι ιατρικά διαφορετικό από τη συνηθισμένη λιποθυμία ή κόπωση. Ο Έρικσεν έχει τοποθετήσει έναν εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα απινιδωτή, (ICD - implantable cardioverter defibrillator), μετά την καρδιακή ανακοπή του το 2021. Ένας ICD παρακολουθεί συνεχώς τον καρδιακό παλμό και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία όταν ανιχνεύσει έναν επικίνδυνο ρυθμό.

Τι συνέβη στο τελευταίο περιστατικό του Κρίστιαν Έρικσεν;

Οι αναφορές αναφέρουν ότι ο Έρικσεν έσφιξε το στήθος του πριν πέσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Οι παίκτες σχημάτισαν έναν προστατευτικό κύκλο καθώς οι γιατροί τον περιέθαλπαν και ο αγώνας διακόπηκε. Η Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε αργότερα ότι είχε τις αισθήσεις του και τα πήγαινε καλά υπό τις περιστάσεις.

Αυτή η λεπτομέρεια έχει σημασία. Σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή, η καρδιά σταματά να αντλεί αίμα αποτελεσματικά. Ο ασθενής μπορεί να καταρρεύσει, να σταματήσει να ανταποκρίνεται και να σταματήσει να αναπνέει κανονικά. Η επιβίωση εξαρτάται από την άμεση αναγνώριση, την ΚΑΡΠΑ και την απινίδωση όταν ο ρυθμός είναι σε εύρος που χρήζει ηλεκτρικού σοκ.

Πώς λειτουργεί ένας απινιδωτής κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού επεισοδίου;

Ένας απινιδωτής δεν «επανεκκινεί» την καρδιά με απλή μηχανική έννοια. Παρέχει ένα ελεγχόμενο ηλεκτρικό σοκ, για να διακόψει έναν επικίνδυνο ρυθμό, όπως η κοιλιακή μαρμαρυγή ή ορισμένες μορφές κοιλιακής ταχυκαρδίας, έτσι ώστε το φυσικό ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς να έχει την ευκαιρία να ανακτήσει έναν πιο οργανωμένο ρυθμό.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι που πρέπει να κατανοήσετε:

  1. Ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED - automated external defibrillator) είναι η φορητή συσκευή που χρησιμοποιείται σε δημόσιες έκτακτες ανάγκες. Ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό μέσω εξωτερικής επαφής στο στήθος και χορηγεί σοκ μόνο εάν χρειάζεται. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τέτοια συσκευή, επειδή η συσκευή παρέχει οδηγίες βήμα-προς-βήμα και δεν θα κάνει ηλεκτροσόκ εκτός εάν είναι απαραίτητο.
  2. Ένας ICD, όπως αυτός του Κρίστιαν Έρικσεν, βρίσκεται μέσα στο σώμα. Παρακολουθεί συνεχώς τον ρυθμό και μπορεί να παρέχει αυτόματα βηματοδότηση ή ηλεκτροσόκ όταν ανιχνεύσει μια απειλητική για τη ζωή αρρυθμία.

Στην κατάρρευση του Eriksen το 2021, οι γιατροί πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησαν εξωτερικό απινιδωτή. Στη συνέχεια, του τοποθετήθηκε ICD, που του επέτρεψε να επιστρέψει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

απινιδωτης

Τι πιθανώς ένιωσε ο Eriksen;

Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι ένιωσε ο Eriksen κατά τη διάρκεια του τελευταίου περιστατικού, εκτός εάν το περιγράψει ο ίδιος. Αλλά το ορατό σφίξιμο στο στήθος του υποδηλώνει ότι μπορεί να ένιωσε κάτι ξαφνικό, όπως δυσφορία στο στήθος, αίσθημα παλμών, ζάλη, αδυναμία ή μια αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Εάν ένας επικίνδυνος ρυθμός προκαλέσει απώλεια συνείδησης, η λιποθυμία επέρχεται γρήγορα επειδή ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει αρκετό αίμα. Ο Έρικσεν έχει περιγράψει στο παρελθόν την κατάρρευσή του το 2021 με τρόπο που ταιριάζει σε αυτό το μοτίβο. Θυμόταν τις στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις του και στη συνέχεια είχε ένα κενό αρκετών λεπτών, πριν ξυπνήσει βλέποντας ανθρώπους γύρω του και πίεση στο στήθος του από τις προσπάθειες ανάνηψης.

Τι πρέπει να κάνουν οι περαστικοί αν κάποιος καταρρεύσει;

Εάν κάποιος καταρρεύσει ξαφνικά, δεν αντιδρά ή δεν αναπνέει κανονικά:

  1. καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166)
  2. ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ και
  3. στείλτε κάποιον να φέρει έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) εάν υπάρχει κάποιος κοντά

Μην περιμένετε να δείτε αν το άτομο «συνέρχεται»!

Ένας απινιδωτής μπορεί να βοηθήσει μόνο αν φτάσει στο άτομο γρήγορα. Η ΚΑΡΠΑ διατηρεί την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο και τα όργανα μέχρι ένα ηλεκτροσόκ, ιατρική περίθαλψη ή και τα δύο να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ο απινιδωτής το ίδιο με τον βηματοδότη;

Όχι. Ένας βηματοδότης βοηθά κυρίως με αργούς καρδιακούς ρυθμούς. Ένας απινιδωτής μπορεί να αντιμετωπίσει επικίνδυνους γρήγορους ρυθμούς χορηγώντας σοκ ή θεραπεία βηματοδότησης όταν χρειάζεται. Ορισμένες συσκευές έχουν και τις δύο λειτουργίες.

Μπορεί ένας απινιδωτής να σταματήσει κάθε καρδιακή έκτακτη ανάγκη;

Όχι. Ένας απινιδωτής μπορεί να αντιμετωπίσει ορισμένους επικίνδυνους ρυθμούς, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει κάθε κατάρρευση ή κάθε αιτία καρδιακής ανακοπής. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική αξιολόγηση μετά από ένα επεισόδιο.

Συμπέρασμα

Η κατάρρευση του Christian Eriksen αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι οι καρδιακές επείγουσες καταστάσεις μπορούν να συμβούν ακόμη και σε αθλητές υψηλού επιπέδου υπό ιατρική επίβλεψη. Η περίπτωσή του δείχνει επίσης γιατί η γρήγορη δράση, η ΚΑΡΠΑ, η πρόσβαση σε δημόσιους αυτόματους απινιδωτές και οι εμφυτευμένοι απινιδωτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ κατάρρευσης και επιβίωσης.

Ένας απινιδωτής δεν αποτελεί εγγύηση, αλλά όταν ο ρυθμός δικαιολογεί το σοκ και η απόκριση είναι γρήγορη, μπορεί να δώσει στην καρδιά τη βέλτιστη ευκαιρία να ανακάμψει.

Πηγές:
theguardian.com (1)
theguardian.com (2)
reuters.com
mayoclinic.org
bhf.org.uk

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