Ξεσηκωμός στη Μαγιόρκα για τον υπερτουρισμό - Ετοιμάζουν «ιστορική διαδήλωση»

Snapshot Στις 26 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί μεγάλη διαδήλωση στη Μαγιόρκα κατά του υπερτουρισμού, με εκτιμήσεις για «ιστορική προσέλευση».

Το κίνημα Menys Turisme Mes Vida υποστηρίζει ότι η Μαγιόρκα έχει φτάσει στα όριά της λόγω της πίεσης από τον μαζικό τουρισμό.

Οι διαδηλωτές επισημαίνουν ότι ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα στέγασης και κοινωνικής ευημερίας για τους ντόπιους.

Αντιτουριστικές δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα νησιά, όπως τα Κανάρια, και σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Μάλαγα.

Κάποιες διαμαρτυρίες έχουν προκαλέσει εντάσεις με τουρίστες, με τους διοργανωτές να ζητούν δημόσια συγγνώμη για περιστατικά όπως στη Πάλμα τον Μάιο του 2024. Snapshot powered by AI

Σοβαρές αντιδράσεις και φέτος το καλοκαίρι προκαλεί ο μαζικός τουρισμός στη Μαγιόρκα με ένα πρώτο δείγμα να δίνεται την Κυριακή, έξω από τον καθεδρικό ναό της Πάλμα, θέτοντας τα θεμέλια για μία μεγαλειώδη διαδήλωση τον επόμενο μήνα, για την οποία οι διοργανωτές εκτιμούν ότι θα έχει «ιστορική προσέλευση».

Η νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 μ.μ. στις 26 Ιουλίου. Η διαμαρτυρία του επόμενου μήνα διοργανώνεται από το Menys Turisme Mes Vida, το οποίο στα αγγλικά μεταφράζεται ως Λιγότερος Τουρισμός Περισσότερη Ζωή.

Ανακοινώνοντας το σχέδιό της για μια νέα διαμαρτυρία, ένα δεκαπενθήμερο πριν από την έκλειψη ηλίου της 12ης Αυγούστου, η οποία αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες περισσότερους ανθρώπους από το κανονικό στις Βαλεαρίδες Νήσους, η ομάδα είπε: «Η Μαγιόρκα βρίσκεται στα όριά της».

Ο εκπρόσωπος Ντέιβιντ Κόμας είπε: «Δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε περισσότερους τουρίστες».

Είπε ότι το νησί του είχε μετατραπεί σε «θεματικό πάρκο» όπου ήταν πλέον «αδύνατο» για νέους σαν αυτόν να «ανεξαρτητοποιηθούν και να καταφέρουν να αποκτήσουν αξιοπρεπή στέγαση».

Πηγές ανέφεραν ότι η ημερομηνία της 26ης Ιουλίου είχε επιλεγεί έτσι ώστε μικρότερες διαδηλώσεις που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί πλήρως να πραγματοποιηθούν τις εβδομάδες πριν από την κύρια πορεία.

? Presentam en roda de premsa la manifestació de dia 26 de juliol



Aquest estiu es tornaran a evidenciar els límits d’un model econòmic que es presenta com un èxit mentre genera expulsió, precarietat i dependència.



Mallorca al límit! pic.twitter.com/0aYT1n4CZg — MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme) June 7, 2026

Οι Κανάριοι Νήσοι και οι Βαλεαρίδες Νήσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντιτουριστικών διαδηλώσεων τα τελευταία δύο χρόνια, αν και έχουν επίσης πραγματοποιηθεί σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη και η Μάλαγα.

Ορισμένοι ξένοι τουρίστες αντιμετώπισαν κακοποίηση κατά τη διάρκεια πορειών και δράσεων διαμαρτυρίας σε μέρη όπως η Μαγιόρκα, όπου τον Μάιο του 2024 οι αποδοκιμασίες και οι χλευασμοί ορισμένων παραθεριστών καθώς έτρωγαν βραδινά γεύματα σε μια πλατεία στην πρωτεύουσα του νησιού Πάλμα οδήγησαν τους διοργανωτές να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη.

Aquest 26 de juliol tornarem a col·lapsar els carrers



Afirmam que Mallorca està al Límit; al límit ecològic, territorial i social, al límit de pressió humana i al límit de la capacitat de resistència de la seva població. pic.twitter.com/x1FZFEC9ft — MENYS TURISME MÉS VIDA (@menysturisme) June 4, 2026

Στα Κανάρια Νησιά, ακτιβιστές έχουν κολλήσει κλειστά κουτιά κλειδιών που χρησιμοποιούνται από οικοδεσπότες της Airbnb.

Σε άλλες περιοχές, ψεύτικη αστυνομική ταινία έχει χρησιμοποιηθεί για να εμποδίσει την πρόσβαση σε παραλίες και αξιοθέατα - ξεγελώντας τους τουρίστες να πιστεύουν ότι τα δημοφιλή μονοπάτια είναι κλειστά.