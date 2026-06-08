Θερινές εκπτώσεις 2026: Η διαφορά μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών που πρέπει να γνωρίζετε

Πότε θα ξεκινήσουν οι θερινές εκπτώσεις και πόσο θα διαρκέσουν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θερινές εκπτώσεις 2026: Η διαφορά μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών που πρέπει να γνωρίζετε

Θερινές εκπτώσεις 2025

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  • Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Οι εκπτώσεις αφορούν κυρίως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές συνδέονται με είδη προηγούμενων περιόδων και μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν σαφώς την αρχική και τη νέα μειωμένη τιμή, με την αρχική τιμή να βασίζεται στην χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ή 10 ημερών ανάλογα με τον χρόνο κυκλοφορίας του προϊόντος.
  • Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης είναι προαιρετική, εκτός αν αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, οπότε πρέπει να εμφανίζεται στη βιτρίνα.
  • Τα καταστήματα stock ή outlet υποχρεούνται να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ξεκάθαρα τη νέα χαμηλότερη τιμή.
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Με τις θερινές εκπτώσεις 2026 να πλησιάζουν, οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για φαινόμενα αισχροκέρδιας, με τους ειδικούς να τους συστήνουν να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ «εκπτώσεων» και «προσφορών».

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές σχετίζονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων και συνοδεύονται συχνά από πολύ μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή και όχι απαραίτητα το ποσοστό έκπτωσης, ενώ αρκετές φορές δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Τι ισχύει με τις τιμές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο λιανεμπόριο, στις θερινές εκπτώσεις 2026 υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε κλάδους όπως ένδυση και υπόδηση.

Αναλυτικά:

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια.
  • Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, εφόσον το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από έναν μήνα.
  • Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-50%», είναι προαιρετική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνεται σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.
  • Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως π.χ. «από 15% έως 45%».
  • Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις

Φέτος, η περίοδος των εκπτώσεων αναμένεται να ξεκινήσει τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, με λήξη στις 31 Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι τα εμπορικά καταστήματα, τα μαγαζιά και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

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