Vodafone 5G+: Από την Πάτρα ξεκινά η εμπορική διάθεση του δικτύου 5G Standalone της Vodafone Ελλάδα

Από την Πάτρα ξεκινά η εμπορική διάθεση του Vodafone 5G+, του δικτύου τεχνολογίας 5G Standalone (5G SA) της Vodafone Ελλάδας, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της πόλης προσφέροντας κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας, με βελτιωμένες ταχύτητες, χαμηλότερη απόκριση (latency), αυξημένη αυτονομία μπαταρίας και μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Επενδύοντας συνεχώς στην εξέλιξη του δικτύου της, η εταιρεία θα επεκτείνει την κάλυψη του Vodafone 5G+ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα, προσφέροντας σε ακόμη περισσότερους πελάτες βελτιωμένη εμπειρία δικτύου.

Η πρόσβαση στο Vodafone 5G+ θα είναι διαθέσιμη σταδιακά σε όλους τους πελάτες Vodafone που χρησιμοποιούν συσκευές που έχουν πιστοποιηθεί στο 5G Standalone δίκτυο και έχουν πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού 1.

Συγκεκριμένα, οι συσκευές που έχουν ήδη πιστοποιηθεί είναι από την Samsung τα μοντέλα Galaxy S25, Galaxy S25+ και Galaxy S25 Ultra και από την Xiaomi τα μοντέλα Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro.

Η Vodafone Ελλάδας συνεργάζεται στενά με όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές διασφαλίζοντας ότι σύντομα ακόμη περισσότερες συσκευές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Vodafone 5G+.

Με την διάθεση της τεχνολογίας 5G Standalone η Vodafone Ελλάδας προσφέρει μια νέα γενιά υπηρεσιών, ανοίγοντας το δρόμο για μοναδικές ψηφιακές εμπειρίες και προηγμένες εταιρικές εφαρμογές.

Ενίσχυση της αποδοτικότητας του δικτύου της με τη σταδιακή κατάργηση του 2G το 2029

Η Vodafone Ελλάδας θα προχωρήσει στη σταδιακή κατάργηση του 2G δικτύου της κατά το δεύτερο μισό του 2029. Το φάσμα που θα απελευθερωθεί, θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων 4G και 5G SA και την βέλτιστη εμπειρία πελάτη.

Μέσα από αυτή την μετάβαση ολοκληρώνεται ένας κύκλος που άνοιξε το 1992 με μία από τις δύο πρώτες άδειες ανάπτυξης δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και συνεχίστηκε την 1η Ιουλίου του 1993 που λανσαρίστηκε το 2G δίκτυο της Vodafone (πρ. Panafon). Η κατάργηση του δικτύου 2G της Vodafone σηματοδοτεί το ψηφιακό άλμα της χώρας στις κινητές επικοινωνίες, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερα, πιο έξυπνα και πιο αξιόπιστα δίκτυα.