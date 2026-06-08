Άγριο επεισόδιο μεταξύ ζευγαριού στα Χανιά: 70χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι σε 58χρονο με πατερίτσα

Snapshot Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ 70χρονης γυναίκας και 58χρονου συντρόφου της σε χωριό των Χανίων.

Η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον άνδρα με μαχαίρι στο κεφάλι και εκείνος τη χτύπησε με πατερίτσα επίσης στο κεφάλι.

Και οι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το ζευγάρι είχε εμπλακεί σε παρόμοιο επεισόδιο τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (7/6) σε χωριό των Χανίων, ανάμεσα σε Πλατανιά και Κίσσαμο.

Όπως αναφέρει το nekariti.gr, στο περιστατικό ενεπλάκη ένα ζευγάρι, μία 70χρονη γυναίκα και ο 58χρονος σύντροφός της, οι οποίοι φέρονται να λογομάχησαν έντονα.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, η κατάσταση ξέφυγε, με τους δύο να αλληλοκαταγγέλλονται. Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολούν τις Αρχές, καθώς επεισόδιο είχε σημειωθεί μεταξύ τους και τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν ο ένας σε βάρος του άλλου, η γυναίκα φέρεται να χτύπησε τον άνδρα με μαχαίρι στο κεφάλι, ενώ εκείνος φέρεται να τη χτύπησε με πατερίτσα, επίσης στο κεφάλι.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν και οι δύο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς, τα τραύματά τους ήταν ελαφρά και μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας αποχώρησαν.

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