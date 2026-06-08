Κολομβία: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παίξει ντοματοπόλεμο στο φεστιβάλ «Tomatina»

Άνθρωποι πετούν ντομάτες ο ένας στον άλλον κατά τη διάρκεια της ετήσιας γιορτής «Tomatina», στο χωριό Μπουνόλ κοντά στη Βαλένθια της Ισπανίας, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.

Για άλλη μια χρονιά, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σουταμαρτσάν της Κολομβίας για να παίξουν... ντοματοπόλεμο, κατά την διάρκεια ντόπιου φεστιβάλ.

Το τοπικό φεστιβάλ «Tomatina», το οποίο φέτος γίνεται για 16η χρονιά, διοργανώνεται από τις τοπικές αρχές για να γιορτάσει την οικονομία της γραφικής πόλης Σουταμαρτσάν της επαρχίας Μπογιακά στην Κολομβία, η οποία στηρίζεται στις ντομάτες.

Φέτος, συμμετείχαν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ συμμετοχής προηγούμενων ετών.

People throw tomatoes during the 16th Tomato Fight Festival known as "Tomatina" in Sutamarchan, Boyaca department, Colombia.



Tomatina is also celebrated in Spain, Costa Rica, Chile and the United States



? Esteban Vega La-Rotta pic.twitter.com/Fr5Toe0AoG — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

«Σχεδόν το 80% των πολιτών της πόλης μας βασίζεται στις ντομάτες. Αυτό το φεστιβάλ είναι ένα αφιέρωμα για αυτούς», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Σουταμαρτσάν, Μιγκέλ Αντρές Ροντρίγκεζ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ντομάτες που χρησιμοποιούνται στο φεστιβάλ είναι υπερώριμες ή ακατάλληλες για κατανάλωση.

Το φεστιβάλ γιορτάζεται επίσης στην Ισπανία, στην Κόστα Ρίκα, στη Χιλή και στις ΗΠΑ.