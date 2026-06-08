Your Face Sounds Familiar: Υψηλά ποσοστά, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

Snapshot Το «Your Face Sounds Familiar» κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης την Κυριακή, με 24% στο σύνολο και 25,4% στο δυναμικό κοινό.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά κέρδισε το 8ο live ερμηνεύοντας την Edith Piaf, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς και θερμά χειροκροτήματα.

Ο Biased Beast ξεχώρισε με την ερμηνεία του ως Freddie Mercury, λαμβάνοντας 22 βαθμούς και προτάθηκε να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2027.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδα

Ιταλία στον ALPHA σημείωσε 20,1% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό, ενώ το OPEN είχε χαμηλότερα ποσοστά. Snapshot powered by AI

Τα στελέχη του ΑΝΤ1 χαμογελούν πλατιά με τα ραβασάκια της Nielsen, καθώς το «Your Face Sounds Familiar» σαρώνει στους πίνακες της Nielsen. Χαρακτηριστικά, την Κυριακή, το σόου κατέγραψε 24% στο σύνολο και 25,4% στο δυναμικό κοινό.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδα-Ιταλία, που προβλήθηκε στον ALPHA, σημείωσε 20,1% στο σύνολο και 18,1% στο δυναμικό κοινό. Στο OPEN, η εκπομπή «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα» έκανε 4% στο σύνολο και 2,2% στους τηλεθεατές 18-54.

Το «Your Face Sounds Familiar» μονοπωλεί το ενδιαφέρον λόγω μεταμφιέσεων. Χθες, η Αφροδίτη Χατζημηνά έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας ως Edith Piaf και κατάφερε να κερδίσει στο 8ο live. Η προσπάθειά της απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα των κριτών και του κοινού. Συγκέντρωσε 24 βαθμούς και ακολούθησαν ο Biased Beast με 22 και η Ίντρα Κέιν με 20 βαθμούς. «Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει καθόλου. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Δεν έχω λόγια», δήλωσε η Αφροδίτη Χατζημηνά μετά το τέλος του σόου.

https://www.instagram.com/reel/DZTJWAgopVM/

Ο Biased Beast χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές ως Freddie Mercury και αποθεώθηκε τόσο για την εμφάνιση, όσο και για την ερμηνεία του. Μετά το τέλος της σκηνικής του παρουσίας, δήλωσε: «Είμαι καλά, εντάξει… ήταν ένα σοκ, ένα παιδικό όνειρο». Ο Γιώργος Θεοφάνους, εμφανώς ενθουσιασμένος, του είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι τόσο περήφανος για σένα. Η πατρίδα μας τα κατάφερε». Με τη σειρά του, ο Σάκης Ρουβάς πρότεινε ο Biased Beast να εκπροσωπήσει την Κύπρο, τόπο καταγωγής του, στη Eurovision 2027.

https://www.instagram.com/reel/DZS_VIaIjvy/

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