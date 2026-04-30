Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 22χρονη για το πάρκινγκ

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 59χρονου που ξυλοκόπησε την 22χρονη στο Παγκράτι κατά τη διάρκεια προσπάθειάς της να παρκάρει.

Οι Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εις βάρος του 59χρονου, ο οποίος ξυλοκόπησε την 22χρονη στο Παγκράτι, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να παρκάρει το ΙΧ της.

O 59χρονος συνεχίζει να είναι εξαφανισμένος και να αναζητείται από τις Αρχές, μετά την καταγγελία της κοπέλας, η οποία σύμφωνα με όσα υποστήριξε, την ξυλοκόπησε επειδή έκανε πολλή ώρα να παρκάρει στη οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι.

Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Κεφαλονιά, ενώ οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν και προσήγαγαν τον ξάδελφό του, ο οποίος φέρει το ίδιο ονοματεπώνυμο. Ο εξάδελφος του δράστη οδηγήθηκε για αναγνώριση στο τμήμα αλλά κι ενώπιων του θύματος η οποία δεν τον αναγνώρισε ως δράστη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Αλλόκοτος με περίεργη συμπεριφορά

Οι γείτονες του 59χρονου άνδρα κάνουν λόγο για έναν αλλόκοτο άνθρωπο με περίεργη συμπεριφορά. Αυτό φαίνεται και μέσα από τις αναρτήσεις ή αναδημοσιεύσεις που έκανε στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τις δημοσιεύσεις του προκύπτει μία ακρότητα και μία επιθετικότητα με τάσεις μισογυνισμού. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Mega, το προφίλ του είναι γεμάτο με αναρτήσεις ή αναδημοσιεύσεις με θρησκευτικά σύμβολα και ακρότητες.

