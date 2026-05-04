Μπορεί ο Τσίπρας να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό;

Μάκης Πολλάτος

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, 23 Απριλίου 2026

Σύμφωνοι, κανείς δεν περιμένει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αντλήσει ψηφοφόρους από τη ΝΔ. Όμως είναι βέβαιον ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα κανιβαλίσει -πολιτικά- τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μαζέψει πολλές ψήφους από τη Νέα Αριστερά, η οποία μάλλον θα μείνει για πάντα νέα αφού θα πεθάνει, με την πολιτική έννοια πάντα, σε μικρή ηλικία και σίγουρα αποκλείεται να αφήσει ασυγκίνητους κάποιους από τους ψηφοφόρους Κασσελάκη (έχει και κόμμα που λέγεται Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο).

Στους υποστηρικτές του ΜέΡΑ25, του προσωπαγούς κόμματος Βαρουφάκη, στους πιστούς του ΚΚΕ και στους θιασώτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποθέτω ότι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα δεν ασκεί ιδιαίτερα μεγάλη γοητεία, όμως δεν είναι απίθανο να γοητεύσει κάποιους από τους νεότερους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρεουλάκη -όπως το αποκάλεσε ο Χάρης Καστανίδης.

Πόσο ψηλά θα φτάσει το κόμμα Τσίπρα; Πόσο θα επηρεαστεί το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και πόσο δυσκολότερη θα γίνει η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ να επιτύχει την αυτοδυναμία από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα;

Στην πολιτική τα πράγματα είναι δυναμικά. Κανείς δεν θα μπορούσε να προεξοφλήσει πώς θα μπορούσαν να αντιδράσουν πολιτικά ακόμη και οι ορκισμένοι αντι-Τσιπρικοί εφ' όσον ο cool Αλέξης αποφασίσει να ζητήσει συγγνώμη για λάθη, παραλείψεις, ιδεοληψίες και υπερβολές των κυβερνήσεών του κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φοράς Αριστερά. Ένα πιθανό mea culpa από τον Αλέξη Τσίπρα για τα ουκ ολίγα πολιτικά ατοπήματα των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ της περιόδου 2015-2019 μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλύτερα από 1.000 κυβερνητικά προγράμματα και δεσμεύσεις που όλοι γνωρίζουν ότι μερικές φορές μπορεί να εφαρμόζονται αλλά πολλές φορές μένουν προγραμματικά λόγια που δεν υλοποιούνται.

Το πρόβλημα είναι πάντα η οικονομία. Δεν είναι μόνο ότι ο πληθωρισμός σκαρφαλώνει σε ποσοστά πολύ υψηλότερα απ' αυτά που είχαμε συνηθίσει. Δεν είναι μόνο ότι καλπάζει η ακρίβεια σε καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και οτιδήποτε αποτιμάται σε χρήμα. Είναι ότι ακόμη και για την πρώτη κατοικία ο μέσος Έλληνας πρέπει να δαπανήσει ιλιγγιώδη ποσά αν ονειρεύεται να αγοράσει και να καταβάλει δυσθεώρητο μηνιαίο ενοίκιο, αν έχει ξεπεράσει το παλαιό όνειρο για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας.

Άρα; Μπορούν οι Έλληνες να εμπιστευθούν τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της οικονομίας; Ή έστω να τον ακούσουν και να θεωρήσουν τις προτάσεις του αξιόπιστες; Το rebranding του πρώην πρωθυπουργού έχει πετύχει;

Και αν υποθέσουμε ότι στις επόμενες εκλογές το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια συσπείρωση από τα κάτω, στην εκλογική βάση δηλαδή, ποιους θα μπορούσε να στηρίξει για τον σχηματισμό κυβέρνησης αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πετύχει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση; Εκτός κι αν κάποιος θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο μιας πιθανής συγκυβέρνησης της ΝΔ με το κόμμα Τσίπρα. Αλλά μάλλον αυτά δεν γίνονται.

