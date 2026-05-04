Θεσσαλονίκη: Καταδίκη οκτώ ατόμων για «φάμπρικα» πλαστών δολαρίων στο Κορδελιό

Snapshot Η αστυνομική έρευνα του 2019 αποκάλυψε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραχάραξης με δεκάδες χιλιάδες πλαστά δολάρια στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές κάθειρξης από 4 έως 5 χρόνια και 4 μήνες, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικό μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Κατασχέθηκαν εκτυπωτικά μηχανήματα, μεταλλικές πλάκες, μέσα μεταξοτυπίας και ειδικές συσκευές ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ισχυριζόμενοι ότι τα χαρτονομίσματα ήταν απομιμήσεις για διαφημιστική χρήση ή ότι δεν γνώριζαν την πλαστότητά τους. Snapshot powered by AI

Οκτώ άτομα που συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα παραχάραξης αμερικανικών δολαρίων καταδικάστηκαν για τη δράση τους, η οποία εκτυλισσόταν σε αποθήκη στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε, ανάλογα με τη συμμετοχή του καθενός, ποινές που φτάνουν έως και τα 5 έτη και 4 μήνες κάθειρξης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Φεβρουάριο του 2019, ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Κιλκίς, που οδήγησε στον εντοπισμό πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου παραχάραξης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της συμμορίας είχαν τυπώσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια, διοχετεύοντας μέρος τους στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας σε χαμηλότερη τιμή από την κανονική τους αξία.

Κατά την επιχείρηση των Αρχών κατασχέθηκε εκτεταμένος εξοπλισμός, όπως εκτυπωτικά μηχανήματα, μεταλλικές πλάκες με ανάγλυφα σχέδια, μέσα μεταξοτυπίας και ειδικές συσκευές ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων.

Το δικαστήριο έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για σύσταση συμμορίας και για παραποίηση, κατοχή και διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Σε πέντε από αυτούς επιβλήθηκε κάθειρξη 5 ετών και 4 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι τρεις καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 4 ετών και 4 μηνών, με δυνατότητα μετατροπής της ποινής. Παράλληλα, η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, με περιοριστικούς όρους για όσους καταδικάστηκαν σε κάθειρξη.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για μια οργανωμένη «βιομηχανία» παραγωγής πλαστών χαρτονομισμάτων, ζητώντας την ενοχή όλων των κατηγορουμένων, ενώ η δίωξη για ένα ακόμη άτομο έπαυσε λόγω θανάτου.