Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 7ης Ιανουαρίου 2013, ο καταδικασμένος κατά συρροή δολοφόνος Ρόντνι Τζέιμς Αλκάλα εμφανίζεται στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Αλκάλα καταδικάστηκε σε επιπλέον ποινή φυλάκισης από 25 έτη έως ισόβια, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία δύο νεαρών γυναικών εδώ τη δεκαετία του 1970.

Ο Ρόντνι Τζέιμς Αλκάλα, γνωστός ως «Dating Game Killer» χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο παραγωγικούς κατά συρροή δολοφόνους στις ΗΠΑ, ο οποίος προκάλεσε το δικαστικό σύστημα της Καλιφόρνια για δεκαετίες, το οποίο χρειάστηκε 31 χρόνια για να εκδώσει την τελική ποινή εναντίον του. Τα θύματά του δεν αποκλείεται να ξεπερνούν τα 130...

Ο Αλκάλα γεννήθηκε στο Τέξας, πριν ο πατέρας του τους μεταφέρει στο Μεξικό και τους εγκαταλείψει τρία χρόνια αργότερα. Μετακόμισε με τη μητέρα του στο Λος Άντζελες. Στα 17 του, ο Αλκάλα κατατάχθηκε στο στρατό, όπου συγκέντρωσε καταγγελίες για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, μέχρι που υπέστη νευρικό κλονισμό. Αποστρατεύτηκε με διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Στη συνέχεια αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, με δείκτη νοημοσύνης 135.

Αυτή η φωτογραφία αρχείου της 11ης Ιανουαρίου 2010 δείχνει τον Ρόντνι Αλκάλα, έναν πρώην κρατούμενο στην πτέρυγα των θανατοποινιτών που καταδικάστηκε δύο φορές για τη δολοφονία μιας 12χρονης κοπέλας στο Χάντινγκτον Μπιτς το 1979, να κάθεται στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Όραντζ στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνια. Ο Alcala, ένας άνδρας από την Καλιφόρνια με IQ ιδιοφυΐας, ο οποίος κατηγορείται για τις σειριακές δολοφονίες πέντε γυναικών, φόρεσε ένα σκουλαρίκι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010 και ανέβηκε στο εδώλιο των μαρτύρων για να υπερασπιστεί τον εαυτό του AP/Nick Ut

Το μοτίβο που θα χαρακτήριζε τα εγκλήματά του καταγράφηκε στις αυτοψίες. Οι εκθέσεις έδειξαν ότι χτυπούσε, δάγκωνε, βίαζε και στραγγάλιζε τα θύματά του. Σε αρκετές περιπτώσεις, τις στραγγάλιζε μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους, περίμενε να συνέλθουν και επαναλάμβανε τη διαδικασία. Όταν τελείωνε, τους έπαιρνε σκουλαρίκια, βραχιόλια, δαχτυλίδια. Και τα φύλαγε ως τρόπαια.

Το πρώτο θύμα: η Τάλι Σαπίρο, οκτώ ετών, στις 25 Σεπτεμβρίου 1968. Αν και ανακαλύφθηκε από αστυνομικό, κατάφερε να διαφύγει έχοντας ήδη δολοφονήσει το κορίτσι. Στο σπίτι του βρέθηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες πολύ νεαρών κοριτσιών και έγγραφα ταυτότητας στο όνομα του Ρόντνι Αλκάλα, φοιτητή του UCLA.

Κορνήλια Κρίλεϊ: το έγκλημα που παρέμεινε άλυτο για τέσσερις δεκαετίες

Ο Αλκάλα κατέφυγε στη Νέα Υόρκη. Άλλαξε το όνομά του σε Τζον Μπέργκερ και εγγράφηκε στη σχολή κινηματογράφου του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, όπου παρακολούθησε μαθήματα με τον Ρόμαν Πολάνσκι. Βρήκε δουλειά ως σύμβουλος σε μια κατασκήνωση θεατρικών τεχνών για κορίτσια στο Νιου Χάμσαϊρ. Εκεί, δύο κατασκηνώτριες τον αναγνώρισαν στην αφίσα των Δέκα Πιο Καταζητούμενων του FBI και τον κατήγγειλαν. Συνελήφθη τον Αύγουστο του 1971.

Χωρίς την κύρια μάρτυρα (η οικογένεια της Τάλι Σαπίρο είχε φύγει από τη χώρα και αρνήθηκε να καταθέσει), οι εισαγγελείς δεν μπόρεσαν να στηρίξουν τις κατηγορίες για βιασμό. Ο Αλκάλα διαπραγματεύτηκε μια ελαφρύτερη ποινή για κακοποίηση ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερος τον Αύγουστο του 1974 μετά από 34 μήνες φυλάκισης.

Αυτό που κανείς δεν ήξερε τότε ήταν ότι, εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του στο Νιου Χάμσαϊρ, ο Αλκάλα είχε ήδη σκοτώσει.

Τον Ιούνιο του 1971, η Κορνήλια Κρίλεϊ, 23 ετών, αεροσυνοδός. Βρέθηκε από τον φίλο της μέσα στο κλειδωμένο διαμέρισμά της γυμνή, δεμένη, στραγγαλισμένη με τις ίδιες της τις νάιλον κάλτσες. Είχε κάτι στο στόμα της για να μην φωνάξει και ένα σημάδι από δάγκωμα στο στήθος. Η έρευνα ωστόσο δεν προχώρησε. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε. Παρέμεινε ανεξιχνίαστη για 40 χρόνια. Ο Ρόντνι Αλκάλα δεν εμφανιζόταν καν ως ύποπτος.

Έλεν Χόβερ: η βαφτιστήρα του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ. Λίγες εβδομάδες μετά την αποφυλάκισή του για δεύτερη φορά, οι αρχές της Καλιφόρνιας του επέτρεψαν να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη «για να επισκεφθεί συγγενείς».

Στις 15 Ιουλίου 1977, η 23χρονη Έλεν Χόβερ σημείωσε στο ημερολόγιό της ότι εκείνη την ημέρα θα συναντούσε τον «Τζον Μπέργκερ». Η νεαρή ήταν μουσικός, κόρη του ιδιοκτήτη του διάσημου νυχτερινού κλαμπ Ciro’s στο Χόλιγουντ, βαφτιστήρα του Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και του Ντιν Μάρτιν, με την εξαφάνισή της να γίνεται πρωτοσέλιδο.

Οι ντετέκτιβς έψαξαν την καταχώριση στο ημερολόγιό της. Βρήκαν το όνομα «John Berger». Δεν συνδύασαν τα στοιχεία. Το πτώμα της βρέθηκε ένα χρόνο αργότερα, θαμμένο στο οικόπεδο του Νοσοκομείου Memorial Phelps στην κομητεία του Westchester, κοντά στο κτήμα των Rockefeller, σε τόσο προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης που μόνο τα οδοντιατρικά αρχεία επέτρεψαν την ταυτοποίησή της. Η αυτοψία επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία. Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή.

Η πιο θανατηφόρα χρονιά: τέσσερις γυναίκες μεταξύ 1977 και 1979

Ο καταδικασμένος κατά συρροή δολοφόνος Ρόντνι Τζέιμς Αλκάλα συνοδεύεται στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά τις διαβουλεύσεις της κριτικής επιτροπής, κατά τη διάρκεια της φάσης επιμέτρησης της ποινής της δίκης του, στο Κεντρικό Δικαστικό Κέντρο της Σάντα Άνα, στην Καλιφόρνια, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 POOL The Orange County Register/Sam Gangwer

Επιστρέφοντας στο Λος Άντζελες, ο Αλκάλα βρήκε δουλειά ως τυπογράφος στην εφημερίδα «Los Angeles Times» τον Σεπτέμβριο του 1977. Ήταν καταχωρημένος σεξουαλικός παραβάτης. Κανείς δεν έλεγξε το ποινικό του μητρώο. Τα σαββατοκύριακα φωτογράφιζε γάμους. Τα βράδια, πλησίαζε νεαρές γυναίκες με το ίδιο δόλωμα: ήταν φωτογράφος μόδας και έψαχνε μοντέλα για έναν διαγωνισμό.

Τον Νοέμβριο του 1977, η Τζιλ Μπάρκομπ ήταν 18 ετών. Είχε φτάσει στην Καλιφόρνια από τη Νέα Υόρκη. Το πτώμα της βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή του Λος Άντζελες. Είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί. Η υπόθεση δεν συνδέθηκε με τον Αλκάλα παρά μόνο δεκαετίες αργότερα, όταν το DNA που εξήχθη από δείγματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του τον συνέδεσε με τον τόπο του εγκλήματος.

Τον Ιούνιο του 1978, η Σάρλοτ Λαμπ ήταν 32 ετών. Εργαζόταν ως νομική γραμματέας. Την βρήκαν στο πλυντήριο ενός συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Ελ Σεγκούντο, νότια του Λος Άντζελες. Είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί. Όπως και στην περίπτωση της Μπάρκομπ, το DNA έλυσε αυτό που η αρχική έρευνα δεν μπόρεσε.

Τον Δεκέμβριο του 1978 (τρεις μήνες μετά την εμφάνισή της στο The Dating Game) η Τζόρτζια Γουίξτεντ ήταν 27 ετών και εργαζόταν ως νοσοκόμα στο Μαλιμπού. Βιάστηκε, χτυπήθηκε με σφυρί και στραγγαλίστηκε στο ίδιο της το διαμέρισμα. Οι ερευνητές βρήκαν στον τόπο του εγκλήματος ένα δακτυλικό αποτύπωμα που δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν για δεκαετίες. Το DNA, τελικά, έκλεισε τον κύκλο.

Τον Ιούνιο του 1979, η Τζιλ Παρέντο ήταν 21 ετών. Ζούσε στο Μπέρμπανκ. Στραγγαλίστηκε στο διαμέρισμά της. Η υπόθεσή της παρέμεινε επίσης ανεξιχνίαστη μέχρι που το γενετικό προφίλ του Αλκάλα τον πρόδωσε.

Πώς ένας κατά συρροή δολοφόνος έφτασε στην τηλεόραση σε ώρα υψηλής τηλεθέασης

Τον Μάρτιο του 1978, η αστυνομία της Καλιφόρνιας ανέκρινε τον Αλκάλα ως ύποπτο για τα εγκλήματα του «Στραγγαλιστή των Λόφων». Τον απέκλεισαν. Δεν συνειδητοποίησαν ότι είχαν μπροστά τους έναν άλλο κατά συρροή δολοφόνο.

Μήνες αργότερα, η παραγωγή του The Dating Game τον επέλεξε ως διαγωνιζόμενο. Ούτε εκεί έκαναν έλεγχο του ιστορικού του.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1978, η Cheryl Bradshaw επέλεξε τον νούμερο ένα εργένη, αλλά το ένστικτό της, της έσωσε τη ζωή. Ο άντρας απέναντί της -ψηλός, μακρυμάλλης και με πνευματώδεις απαντήσεις- είχε ήδη σκοτώσει τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους. Και θα σκότωνε ξανά πριν τελειώσει η χρονιά. Κέρδισε το ραντεβού, αλλά απορρίφθηκε από τη γυναίκα που τον αποκάλεσε «τρομακτικό»

Rodney James Alcala, yang dijuluki "The Dating Game Killer", adalah seorang pembunuh berantai yang dikenal karena penampilannya di acara televisi The Dating Game pada 1978. Pada saat itu, Alcala, yang terlihat tampan dan mempesona, sebenarnya sedang dalam masa pembunuhan yang… pic.twitter.com/ylqjZKW1nl — enzo (@dbuaya) February 4, 2025

Ρόμπιν Σάμσο: Στις 20 Ιουνίου 1979, η 12χρονη Ρόμπιν Σάμσο δανείστηκε το ποδήλατο μιας φίλης της για να πάει στο μάθημα μπαλέτου της στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια. Την ίδια μέρα, στην παραλία, ένας άνδρας είχε πλησιάσει τις φίλες της και τους είχε ζητήσει να ποζάρουν για φωτογραφίες. Αυτές αρνήθηκαν. Η Σαμσόε έφυγε ποδηλατώντας. Δεν έφτασε ποτέ στο μπαλέτο.

Δώδεκα ημέρες αργότερα, ένας δασοφύλακας βρήκε τα λείψανά της σε μια δασώδη περιοχή κοντά στους πρόποδες της Σιέρα Μάντρε, στην Πασαντίνα. Τα ζώα είχαν διασκορπίσει τα οστά. Η ταυτοποίηση απαιτούσε λεπτομερή εγκληματολογική εργασία.

Ένας εγκληματολογικός καλλιτέχνης δημιούργησε ένα πορτρέτο του υπόπτου με βάση τις μαρτυρίες των φίλων της Σάμσο. Ο πρώην επιμελητής αναστολών του Αλκάλα τον αναγνώρισε αμέσως. Οι ερευνητές έλαβαν ένταλμα για να ερευνήσουν την αποθήκη που είχε ο Αλκάλα στο Σιάτλ. Μέσα βρήκαν εκατοντάδες φωτογραφίες γυναικών και κοριτσιών, και ανάμεσα στα αντικείμενα που είχε φυλάξει, τα σκουλαρίκια της Ρόμπιν Σάμσοε. Συνελήφθη στις 24 Ιουλίου 1979.

Η Μαριάν Κόνελι, μητέρα της 12χρονης Ρόμπιν Σάμσο, συγκρατεί τα δάκρυά της αφού έμαθε ότι η ένορκη επιτροπή πρότεινε την θανατική ποινή κατά τη φάση επιμέτρησης της ποινής στη δίκη του καταδικασμένου κατά συρροή δολοφόνου Ρόντνι Τζέιμς Αλκάλα, στο Κεντρικό Δικαστικό Κέντρο της Σάντα Άνα, στην Καλιφόρνια, την Τρίτη 9 Μαρτίου 2010. Οι ένορκοι χρειάστηκαν μία ώρα για να καταλήξουν σε απόφαση μετά από μια δίκη έξι εβδομάδων POOL The Orange County Register/ Sam Gangwer

Η 15χρονη που ξέφυγε

Δεν πέθαναν όλες. Τον Φεβρουάριο του 1979, η 15χρονη Monique Hoyt δέχτηκε να ποζάρει για τον Alcala σε μια απομονωμένη ορεινή περιοχή. Ο Alcala την άφησε αναίσθητη και την κακοποίησε σεξουαλικά. Όταν συνήλθε, η Hoyt αξιολόγησε την κατάσταση με μια διαύγεια εξαιρετική για την ηλικία της.

Η κοπέλα κατάφερε να τον πείσει ότι ήθελε να συνεχίσει να τον βλέπει. Οι δύο επέστρεψαν στο αυτοκίνητο. Όταν ο Αλκάλα σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο για να πάει στην τουαλέτα, η Χόιτ έτρεξε. Βρήκε καταφύγιο σε ένα κοντινό εστιατόριο και σήμανε συναγερμό. Η αστυνομία συνέλαβε τον Αλκάλα, αλλά η μητέρα του πλήρωσε την εγγύηση και αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα.

Τρεις δίκες, τριάντα χρόνια, μια καταδίκη που δεν ερχόταν

Η πρώτη δίκη, το 1980, κατέληξε σε θανατική ποινή. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας την ακύρωσε. Η κριτική επιτροπή είχε επηρεαστεί αθέμιτα όταν έμαθε το σεξουαλικό ιστορικό του κατηγορουμένου. Η δεύτερη δίκη, το 1986, οδήγησε σε άλλη μια θανατική ποινή. Μια επιτροπή του Εφετείου του Ένατου Κυκλώματος την ακύρωσε το 2001, εν μέρει επειδή ο δικαστής δεν επέτρεψε σε έναν μάρτυρα να καταθέσει υπέρ της υπεράσπισης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών στη φυλακή, ο Αλκάλα εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο You, the Jury, στο οποίο διακήρυξε την αθωότητά του. Υπέβαλε δύο αγωγές κατά του σωφρονιστικού συστήματος της Καλιφόρνιας.

Η τρίτη δίκη έλαβε χώρα το 2010, 31 χρόνια μετά τη δολοφονία της Samsoe. Αυτή τη φορά, το DNA που εξήχθη από υποχρεωτικά δείγματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του συνέδεε τον Alcala με τις δολοφονίες των Barcomb, Wixted, Lamb και Parenteau. Η εισαγγελία συνδύασε τις πέντε υποθέσεις σε μία μόνο δίκη.

Ο Αλκάλα αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του. Για πέντε ώρες έθετε ερωτήσεις στον εαυτό του με βαριά φωνή, αναφερόμενος στον εαυτό του ως «κύριος Αλκάλα», και στη συνέχεια απαντούσε σε αυτές. Ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στο λούνα παρκ Knott’s Berry Farm την ημέρα της δολοφονίας της Σαμσόε. «Δεν θυμάμαι να σκότωσα αυτές τις γυναίκες», είπε.

Η κριτική επιτροπή τον έκρινε ένοχο και για τις πέντε κατηγορίες. Τον Μάρτιο του 2010 καταδικάστηκε σε θάνατο για τρίτη φορά.

Το μονοπάτι που δεν τελείωσε με την καταδίκη

Το 2012, ο Αλκάλα εκδόθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ομολόγησε την ενοχή του για τις δολοφονίες της Κορνέλια Κρίλεϊ και της Έλεν Χόβερ. Του επιβλήθηκε ποινή από 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη, αν και δεν την εξέτισε ποτέ, καθώς παρέμενε υπό κράτηση στην Καλιφόρνια.

Το 2016 κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Κριστίν Ρουθ Θόρτον στο Ουαϊόμινγκ το 1977, μιας γυναίκας που οι ερευνητές αναγνώρισαν σε μία από τις δικές του φωτογραφίες, που φυλάσσονταν στο ντουλάπι του στο Σιάτλ. Οι εισαγγελείς αποφάσισαν να μην τον εκδώσουν, δεδομένης της κατάστασης της υγείας του.

Ο Ρόντνεϊ Αλκάλα πέθανε στις 24 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 77 ετών, από φυσικά αίτια σε νοσοκομείο κοντά στη κρατική φυλακή του Corcoran, στην Καλιφόρνια.