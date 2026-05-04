Τραμπ: Το Ιράν επιτέθηκε σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την «Επιχείρηση Ελευθερία»

Τι ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος για την πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Το Ιράν επιτέθηκε σε χώρες που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση «Ελευθερία», περιλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τμπ.
  • Ο αμερικανικός στρατός ανατίναξε έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ μετά από επιθέσεις με πυραύλους, drones και μικρά σκάφη του Ιράν.
  • Δεν υπάρχει συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα Στενά, αλλά χρησιμοποιείται ένα ευρύ και πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα.
  • Αμερικανικά αντιτορπιλικά επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ.
  • Η CENTCOM διαψεύδει ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους.
Στα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε με νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν έχει επιτεθεί σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με την Επιχείρηση Ελευθερία συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή!», ανέφερε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Έχουμε καταρρίψει επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι τα μόνα που τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία ζημιά κατά τη διέλευση του στενού. Ο Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Διοικητής της CENTCOM: Ανατινάξαμε 6 ιρανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός «ανατίναξε» έξι μικρά ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, αφότου το Ιράν εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους κρουζ, drones και μικρά σκάφη» εναντίον πλοίων του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και εμπορικών πλοίων που «προστατεύονταν» από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ.

Τα ιρανικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση από ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk των ΗΠΑ, ανέφερε ο Αμερικανός ναύαρχος, που διοικεί τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπάρχει «συνοδεία» εμπορικών πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ στο στενό, εξήγησε ο Κούπερ. «Αν συνοδεύεις ένα πλοίο, παίζεις κατά κάποιον τρόπο ένας εναντίον ενός. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη αμυντική διάταξη σε αυτή τη διαδικασία, όπου διαθέτουμε πολλαπλά επίπεδα που περιλαμβάνουν πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη, αερομεταφερόμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και ηλεκτρονικό πόλεμο», ο επικεφαλής της CENTCOM. Και συνέχισε: «Έχουμε ένα πολύ ευρύτερο αμυντικό πακέτο από ό,τι θα είχαμε αν απλώς συνοδεύαμε».

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που ισχυρίζεται ότι δείχνουν την εκτόξευση πυραύλων κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

Αμερικανικά αντιτορπιλικά επιχειρούν στον Περσικό

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία νωρίτερα διέψευσε ότι χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο, ανέφερε ότι τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ, και επιχειρούν στον Περσικό.

«Τα αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ με κατευθυνόμενα βλήματα επιχειρούν επί του παρόντος στον Περσικό Κόλπο, αφού διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Freedom»», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνδράμουν ενεργά στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν με επιτυχία τα Στενά του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

