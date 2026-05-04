Τραμπ: Ο Λευκός Οίκος τον εμφανίζει και πάλι σε ρόλο ιππότη Τζεντάι

Snapshot Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε νέα εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο ιππότη Τζεντάι για την ανεπίσημη γιορτή της 4ης Μαΐου, αφιερωμένη στις ταινίες Star Wars.

Η εικόνα δείχνει τον Τραμπ με στολή ιππότη να κρατά την αμερικανική σημαία και να μεταφέρει τον δάσκαλο Γιόντα σε ένα τσουβάλι.

Στο μήνυμα του Λευκού Οίκου γίνεται παραλλαγή της κλασικής φράσης «Είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου» για να τιμηθεί η ημέρα.

Η 4η Μαΐου είναι ανεπίσημη γιορτή για τις ταινίες Star Wars, που αφηγούνται τις περιπέτειες των ιπποτών Τζεντάι.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιεί εικόνες του Τραμπ ως ιππότη Τζεντάι για τον εορτασμό της ημέρας. Snapshot powered by AI

Μία νέα εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο ιππότη του τάγματος των Τζεντάι από το σύμπαν του «Πολέμου των Άστρων», δημοσίευσε στο Χ ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου.

Η εικόνα δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο με στολή ιππότη να κρατάει την αμερικανική σημαία και να μεταφέρει τον δάσκαλο Γιόντα σε ένα τσουβάλι. «Σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη η Αμερική στέκεται έτοιμη. Αυτός είναι ο τρόπος. Είθε η 4η Μαΐου να είναι μαζί σας», έγραψε στη λεζάντα ο Λευκός Οίκος.

Η 4η Μαΐου είναι η ανεπίσημη γιορτή για τις ταινίες «Πόλεμος των Άστρων» του Τζορτζ Λούκας που εξιστορούν τις περιπέτειες ιπποτών Τζεντάι που έχουν με το μέρος του τη «Δύναμη» και μάχονται τους στρατιώτες της Αυτοκρατορίας. Η κλασική ατάκα που λένε όταν αποχωρίζονται οι Τζεντάι είναι «είθε η Δύναμη να είναι μαζί σου» και αυτήν παράφρασε στο μήνυμά του ο Λευκός Οίκος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στον Λευκό Οίκο γιορτάζουν την ανεπίσημη μέρα με μία εικόνα του Τραμπ σε ρόλο Τζεντάι. Το 2025 εμφάνισαν τον Αμερικανό πρόεδρο με ένα φωτόσπαθο που κρατούν οι Τζεντάι και στο φόντο είχε αμερικανικές σημαίες και αετούς.

Διαβάστε επίσης