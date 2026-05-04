«Έχω όλα τα χαρτιά»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ που κρατά κάρτες UNO

Ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χαμογελάει κρατώντας στο χέρι του κάρτες του UNO, οι οποίες φέρουν την λέξη «Wild», σε αυτό που φαίνεται να είναι μια σαφής αιχμή κατά του Ιράν.

Η φωτογραφία συνοδεύεται από μια λεζάντα που γράφει «Έχω όλα τα χαρτιά».

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε ο Αμερικανός πρόεδρος έκαναν περαιτέρω σχόλια σχετικά με την ανάρτηση, ωστόσο πιστεύεται ότι είναι ένα μήνυμα προς το Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό της ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή, το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.