Ίλιον: Φωτιά σε λεωφορείο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Φυλής
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Μπίμπιζα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε λεωφορείο στο Ίλιον, και συγκεκριμένα στην οδό Φυλής, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, ωστόσο στο σημείο εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16 ∙ ANNOUNCEMENTS
Λέξεις και Σκέψεις στη Στέγη - Συζήτηση, Εργαστήριο, Προβολή με τον Gabor Maté
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και hands-free οδήγηση
10:35 ∙ LIFESTYLE
Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής
10:26 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε
06:46 ∙ LIFESTYLE