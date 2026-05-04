Ίλιον: Φωτιά σε λεωφορείο - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Φυλής

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε λεωφορείο στο Ίλιον, και συγκεκριμένα στην οδό Φυλής, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, ωστόσο στο σημείο εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κυκλοφορία των οχημάτων να έχει διακοπεί, από το ύψος της οδού Μπίμπιζα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

