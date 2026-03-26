Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ - Κάηκε ολοσχερώς

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, στη θέση Σοφούλα, στον δρόμο Θεσσαλονίκη – Σέρρες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/03).

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδύνεψε κανένας, καθώς όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν εγκαίρως από το όχημα.



