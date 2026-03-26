Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ - Κάηκε ολοσχερώς
Ένα νέο περιστατικό με φωτιά σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (26/3) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Σερρών
Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, στη θέση Σοφούλα, στον δρόμο Θεσσαλονίκη – Σέρρες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/03).
Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες για την κατάσβεση.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν κινδύνεψε κανένας, καθώς όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν εγκαίρως από το όχημα.
