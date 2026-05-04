Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου - Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Μουδανιών με όριο τα 90

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε έναν 23χρονο οδηγό που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας έτρεχε με 178 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα στο μπλόκο που είχαν στήσει και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν και το όχημά του.