Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου - Έτρεχε με 178 χλμ/ώρα στην Μουδανιών με όριο τα 90
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας έτρεχε με 178 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης σε έναν 23χρονο οδηγό που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας έτρεχε με 178 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα.
Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα στο μπλόκο που είχαν στήσει και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν και το όχημά του.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:16 ∙ ANNOUNCEMENTS
Λέξεις και Σκέψεις στη Στέγη - Συζήτηση, Εργαστήριο, Προβολή με τον Gabor Maté
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ford: Το Puma Gen-E με μεγαλύτερη αυτονομία και hands-free οδήγηση
10:35 ∙ LIFESTYLE
Your Face Sounds Familiar: Σαρώνει στη βραδινή ζώνη της Κυριακής
10:26 ∙ LIFESTYLE
Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε
06:46 ∙ LIFESTYLE