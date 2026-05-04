Νίκος Στραβελάκης: Επέστρεψε στo OPEN – Τι δήλωσε

Στο πόστο του, στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, επέστρεψε ο Νίκος

Στραβελάκης το πρωί της Δευτέρας. Ο δημοσιογράφος απουσίαζε την

περασμένη εβδομάδα, αφού ένα πρόβλημα υγείας τον κράτησε στο σπίτι του

για αρκετές ημέρες.



Η Μίνα Καραμήτρου τον υποδέχθηκε θερμά πίσω στο πλατό, με τον ίδιο να

μην χάνει το χιούμορ του και να κάνει μαζί της έναν χαριτωμένο διάλογο.

«Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα! Ζω!», είπε μπαίνοντας στο στούντιο ο Νίκος

Στραβελάκης, με το τραγούδι «Φάρος» του Κωστή Μαραβέγια να παίζει.



«Ξέρεις γιατί διάλεξα αυτό το τραγούδι; Μου φτιάχνει το κέφι. Τον είχα

φιλοξενήσει πριν χρόνια στον Real FM, όταν έβγαλε αυτό το κομμάτι, και

του λέω “περιμένω να βγει η Βουγιουκλάκη από μια γωνιά και να ξεκινήσει

να τραγουδάει και να χορεύει”. Μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι

και, μετά από μία τέτοια περιπέτεια υγείας, ήταν ό,τι έπρεπε νομίζω για

να επιστρέψω κεφάτα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.



«Ο Κωστής Μαραβέγιας ήταν συμμαθητής μου στο Αγρίνιο και θέλω να σου πω

ότι τότε όλα τα κορίτσια ήμασταν ερωτευμένα μαζί του. Η Σωτηροπούλου

είναι μια κουκλάρα και τελικά πήρε την πιο κουκλάρα», σχολίασε με

χιούμορ από την πλευρά της η Μίνα Καραμήτρου.