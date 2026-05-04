Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 δικαιούχους

Μέχρι τις 13 Μαΐου η διορία για τις αιτήσεις 

Δημήτρης Δρίζος

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 δικαιούχους
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, με καταληκτική ημερομηνία τις 13 Μαΐου.
  • Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα vouchers από 1η Ιουνίου για έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
  • Παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης μέρος του κόστους μετακίνησης, με επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και πλήρη κάλυψη για άτομα με αναπηρία.
Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε σήμερα στις 08:00 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.

Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους: Για ποιους άνοιξε η πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου, διεκδικώντας μία από τις 25.000 επιταγές που προβλέπει το πρόγραμμα, ώστε να κάνουν δωρεάν διακοπές.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα vouchers από την 1η Ιουνίου, πραγματοποιώντας έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές παροχές για συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.

Επιπλέον, έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις προσφέρονται για διαμονή σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία.

Το πρόγραμμα διατηρεί τα προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν:Εξετάζει την αντιπρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου -«Οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις υπερβολικές απαιτήσεις τους»

12:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: «Βροχή» τα πρόστιμα την Πρωτομαγιά - Πάνω από 2.000 κλήσεις σε 4 ημέρες

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Περισσότερες από 300 οικογένειες εκκένωσαν τις κατοικίες τους λόγω πτώσης τέφρας από ηφαίστειο - Δείτε βίντεο

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα στρατηγικό σημείο αναφοράς» - Τι θα συζητήσει με Γεραπετρίτη

12:29ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτες Bergamini: Αύριο στην Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών της Βουλής - Το σχέδιο για 2+2

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο 11χρονος που παρασύρθηκε από πατίνι στην Κυπαρισσία

12:21WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «Κοιλάδας του Θανάτου»: Πέτρες 320 κιλών μετακινούνται μόνες τους

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε δεκτά τα αιτήματα προανακριτικών για Λιβανό - Αραμπατζή

12:18ΚΟΣΜΟΣ

«Όχι» στο Μet Gala του Τζεφ Μπέζος: Αντιδράσεις για τη χορηγία του «Μr Amazon» - Oι σταρ που μποϊκοτάρουν το λαμπερό σόου

12:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική»

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο 18χρονος και ο ανήλικος για το επεισόδιο έξω από μπαρ

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβάνιος: Δεν πιστεύω στη διάκριση εξωκοινοβουλευτικών και κοινοβουλευτικών - Τι είπε για εκλογικό νόμο

11:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης - «Προσβλητικοί, ανιστόρητοι και υστερόβουλοι οι ισχυρισμοί του»

11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 δικαιούχους

11:47LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Προς την έξοδο από τον ΣΚΑΪ;

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το απλό κόλπο που κρατά τις αράχνες μακριά από το σπίτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε με μύδρους κατά του Ανδρουλάκη ο Καστανίδης - «Προσβλητικοί, ανιστόρητοι και υστερόβουλοι οι ισχυρισμοί του»

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Navy SEAL που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετανιώνει ακόμη για ένα πράγμα 15 χρόνια μετά

11:47LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Προς την έξοδο από τον ΣΚΑΪ;

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Να λήξει αυτός ο Γολογοθάς και να βρεθεί ο άνθρωπος», λέει στο Newsbomb η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - Τα νεότερα για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμοι και ναρκωτικά - Πότε ξεκίνησε η χρήση διεγερτικών ουσιών στις μάχες - Από τα μανιτάρια ως τον καπνό, τις μεθαμφεταμίνες, την κάνναβη και την κοκαΐνη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Σοκάρουν οι αναφορές των γιατρών στο Κέντρο Υγείας - «Σχεδόν όλα τα οστά είχαν κατάγματα»

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

12:33LIFESTYLE

Γιάννης Παπαμιχαήλ κατά Θεοφάνους: «Σιγά τον μουσικό, είναι πολύ καβαλημένος» - Η οργισμένη αντίδραση του συγγραφέα

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Επτάχρονος κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας- Σώθηκε χάρη σε άμεση ιατρική παρέμβαση

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άρωμα... καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Κρεμλίνο για πιθανή δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν -Τα καταφύγια, τα μέτρα ασφαλείας και ο ρόλος Σοϊγκού

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο Γιάννης Κολοτούρας, γενικός διευθυντής της Zeus+Dione

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ