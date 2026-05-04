Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 δικαιούχους

Ξεκίνησε σήμερα στις 08:00 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.

Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους: Για ποιους άνοιξε η πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου, διεκδικώντας μία από τις 25.000 επιταγές που προβλέπει το πρόγραμμα, ώστε να κάνουν δωρεάν διακοπές.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα vouchers από την 1η Ιουνίου, πραγματοποιώντας έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές παροχές για συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.

Επιπλέον, έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις προσφέρονται για διαμονή σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία.

Το πρόγραμμα διατηρεί τα προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.