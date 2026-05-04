Κοινωνικός τουρισμός για συνταξιούχους: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 25.000 δικαιούχους
Μέχρι τις 13 Μαΐου η διορία για τις αιτήσεις
- Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για 25.000 συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, με καταληκτική ημερομηνία τις 13 Μαΐου.
- Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα vouchers από 1η Ιουνίου για έως έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
- Παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία.
- Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης μέρος του κόστους μετακίνησης, με επιδότηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και πλήρη κάλυψη για άτομα με αναπηρία.
Ξεκίνησε σήμερα στις 08:00 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.
Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους: Για ποιους άνοιξε η πλατφόρμα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου, διεκδικώντας μία από τις 25.000 επιταγές που προβλέπει το πρόγραμμα, ώστε να κάνουν δωρεάν διακοπές.
Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα vouchers από την 1η Ιουνίου, πραγματοποιώντας έως και έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές παροχές για συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, παρέχονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.
Επιπλέον, έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις προσφέρονται για διαμονή σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία.
Το πρόγραμμα διατηρεί τα προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.