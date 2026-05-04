Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές και η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές

Ξεκινάω την εβδομάδα με τη διαπίστωση ότι το επόμενο δεκαπενθήμερο θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω της συνεδρίασης της ΚΟ, αλλά και λόγω του συνεδρίου της ΝΔ που θα γίνει 15 με 17 Μαΐου. Για να ξέρετε το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να μετατοπίσει τη συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση και για αυτό το λόγο έχει ζητήσει τις προτάσεις των γαλάζιων βουλευτών. Μάλιστα, έχει ζητήσει και κατάλογο ομιλητών για να έχει μια καθαρή εικόνα ποιοι αναμένεται να βγουν στα... κάγκελα κατά τη συνεδρίαση του οργάνου. Το μέγα ερώτημα είναι γιατί ξαφνικά οι βουλευτές της ΝΔ επιλέγουν τόσο σκληρή αντιπαράθεση με το Μέγαρο Μαξίμου; Μα είναι απλό. Με την πρόθεση ψήφου κάτω του 25% είναι προφανές ότι η ΝΔ θα καταφέρει να εκλέξει 83 με 87 βουλευτές. Τι σημαίνει αυτό; Ότι περίπου 70 εκ των σημερινών βουλευτών της παράταξης δεν θα ξαναπεράσουν την είσοδο της Βουλής. Και μόνο αυτό αρκεί για να περιγράψει το μέγεθος της απελπισίας στην οποία έχουν περιέλθει. Διότι αγαπητοί μου φίλοι, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι οι πολιτικοί σκέπτονται μόνο την επανεκλογή τους και τίποτε άλλο. Ποιοι θα τρέξουν για το κόμμα όταν οι μισοί σχεδόν ξέρουν ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν θα ξαναβγούν; Θα αστειεύεστε βέβαια...

Η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη

Την Πέμπτη που συνεδριάζει η ΚΟ παρά τα όσα λέγονται και γράφονται εγώ επιμένω ότι δεν θα γίνει... Κούγκι. Κανείς δεν θα ρισκάρει να προκαλέσει συνθήκες πολιτικής εμπλοκής και αστάθειας στη ΝΔ. Βεβαίως θα ειπωθούν σκληρές αλήθειες από αρκετούς βουλευτές ικανές να αποσπάσουν μια δέσμευση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα αλλάξει ρότα για να μην πέσει το καράβι σε ξέρα. Και βέβαια ο πρωθυπουργός θα πρέπει να τους κάνει κοινωνούς στην προσπάθεια για την τρίτη συνεχόμενη νίκη της ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές. Οι φήμες που διακινούνται ότι κάποιοι θα θέσουν ζήτημα ορίου στην πρωθυπουργική θητεία σε δύο τετραετίες για να πιέσουν με κάποιο τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι παντελώς αστήρικτες αφού ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι κάποιοι το έχουν κατά νου, αυτό θα συζητηθεί μετά τις εκλογές στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Κοντολογίς δεν πρόκειται να ειπωθεί κάτι που θα εκληφθεί ως ομολογία ήττας για την παράταξη πριν ανοίξουν οι κάλπες. Αν χάσει ο Μητσοτάκης θα χάσουν όλοι. Αυτό κρατήστε το.

Οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

Το θέμα δεν είναι μόνο ότι το Μέγαρο Μαξίμου καταβάλει προσπάθειες να πείσει τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή να βρίσκεται στο συνέδριο της ΝΔ κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμεί. Το ενδιαφέρον είναι ότι αρκετοί αντάρτες από την γαλάζια πολυκατοικία πιέζουν τον πρώην πρωθυπουργό να πάει και να τα πει όλα χωρίς περιστροφές… Μόνο που ο Καραμανλής είναι σκληρά παραταξιακός και δεν πρόκειται ποτέ να έκανε κάτι ενάντια στην παράταξη. Άδικος ο κόπος ορισμένων…

Ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών

Βλέπω ότι σε μια μερίδα του λεγόμενου αντιπολιτευόμενου Τύπου επιστρέφουν με ένταση τα σενάρια περί παραίτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από τις κάλπες και τη δημιουργία μιας υπηρεσιακής/μεταβατικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Εκεί που έπαιζαν σταθερά δύο ονόματα, του Γιάννη Στουρνάρα και του Ευάγγελου Βενιζέλου προσετέθη (στην κυριολεξία από το πουθενά) και αυτό του Μαργαρίτη Σχοινά. Το όλο σκηνικό μου θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα και προσωπικά δεν το «αγοράζω», αφού δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λυγίσει υπό το βάρος τέτοιων πιέσεων και να εγκαταλείψει πριν από τις κάλπες του 2027. Είναι άλλο πράγμα το πραγματικό ρεπορτάζ κι άλλο πράγμα το γράφω ένα γλαφυρό μυθιστόρημα για να συγκινήσω το αντισυστημικό κοινό μου...

Ποιος υπουργός κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα;

Ένας ακόμα υπουργός της κυβέρνησης κάθεται όπως μαθαίνω σε αναμμένα κάρβουνα λόγω των ερευνών που πραγματοποιεί η Λάουρα Κοβέσι πέραν της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει πάρει φόρα και περνάει από κόσκινο όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έφτασαν στη χώρα μας για διάφορες συμβάσεις. Ο γαλάζιος υπουργός μαθαίνω ότι κοιμάται και ξυπνά με τον εφιάλτη ότι μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος λόγω της θητείας του σε άλλο υπουργείο κι όχι σε αυτό που υπηρετεί σήμερα. Κοινώς μπλέξαμε με την Ρουμάνα.

Οι 15 που έγιναν 5 - Πολλά μικρά αντάρτικα

Ψάχνοντας έμαθα ότι οι βουλευτές που ήθελαν να υπογράψουν την επιστολή κατά του επιτελικού κράτους δεν ήταν μόνο πέντε, αλλά δεκαπέντε! Την τελευταία στιγμή όμως έκαναν πίσω για να μην δώσουν το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να λέει ότι υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης. Η απόφαση τους είναι να δρουν σε μικρές ομάδες κάνοντας «ανορθόδοξο» πόλεμο με στοχευμένες παρεμβάσεις. Πολλά, μικρά αντάρτικα και όχι μαζική αμφισβήτηση της κυβέρνησης. Αυτό είναι το concept.

Άνω - κάτω στο κόμμα της Καρυστιανού με τη Γρατσία

Στο στρατόπεδο της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού υπάρχει τεράστια αναστάτωση για τη σύμβουλο της προέδρου την κυρία Γρατσία. Πλέον αρκετά στελέχη έχουν εκφράσει την δυσφορία τους για το γεγονός ότι όχι μόνο επηρεάζει την πρόεδρο, αλλά λειτουργεί σαν να είναι η ίδια το αφεντικό του κόμματος. Μάλιστα, η κυρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στο θέμα αυτό με ανάρτησή της χωρίς ωστόσο να ονομάσει τη στενή συνεργάτιδά της και χωρίς να διαψεύδει όλα όσα ακούγονται. Έγραψε απλά ότι «κάποιοι προσπαθούν να μας διχάσουν». «... θέλουν και προσπαθούν μεθοδικά να μας διχάσουν, εξαγοράζοντας κάποιους, παρασύροντας άλλους με ψεύτικες υποσχέσεις, συκοφαντώντας και αλλοιώνοντας την ίδια τη σημασία των λέξεων. Μηχανεύονται τα πάντα για να μας διασπάσουν με βαλτούς και αδύναμους, όσοι φοβούνται τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία. Γι’ αυτό σας καλώ να μην πιστεύετε τα ψεύδη και τη λασπολογία».

ΥΓ: Για το τέλος σας κράτησα το καλύτερο. Ποιος πρώην παίκτης reality show έχει προσεγγίσει την Καρυστιανού για να κατέβει υποψήφιος με το νέο κόμμα;

Μπορεί η κυβέρνηση να μπλοκάρει το αίτημα Ανδρουλάκη για εξεταστική;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναζητά 120 υπογραφές για να καταθέσει αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βέβαια θα μου πείτε και το 2022 είχε γίνει εξεταστική για το ίδιο θέμα η οποία δεν κατέληξε πουθενά αφού τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ αποχώρησαν από την εξεταστική καταγγέλλοντας κουκούλωμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Τώρα το ΠΑΣΟΚ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη διενέργεια μιας νέας εξεταστικής περίπου για το ίδιο θέμα. Και λέω περίπου διότι τώρα θα ισχυριστεί ότι υπήρχε ενδεχομένως και ζήτημα κατασκοπείας... Ερώτηση: Μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία να μπλοκάρει ένα τέτοιο αίτημα αν βρεθούν 120 ψήφοι από την αντιπολίτευση; Μην βιαστείτε να πείτε όχι. Μπορεί να επικαλεστεί ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και να απαιτηθούν 151 ψήφοι. Αυτό φαντάζομαι δεν το είχατε σκεφτεί...

Ο Ανδρουλάκης και οι ανοιχτές τράπεζες

Έψαχνα εναγωνίως στο τέλος της περασμένης εβδομάδας να μάθω αν ο πρόεδρος Ανδρουλάκης έτριξε τα δόντια των τραπεζών στη συνάντηση που είχε μαζί τους την περασμένη Πέμπτη, μετά την «επαναστατική» σημαία που σήκωσε περί φορολόγησης των υπερκερδών τους. Δεν κατάφερα να μάθω τελικά αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τους ταράξει στη φορολογία. Είδα μόνο μια δήλωσή του ότι «εμείς θέλουμε ανοιχτές τις τράπεζες». «Είμαστε ένα κόμμα λογικό που προτείνει και συζητά», είπε και πρόσθεσε: «θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στον βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία». Πες το βρε πρόεδρε γιατί προς στιγμήν πήγε η ψυχή μας στην... Κούλουρη. Λέω πάει, ο πρόεδρος άνοιξε πόλεμο με τις τράπεζες και θα γίνει πιο σκληρός κι από τον Αλέξη Τσίπρα που έπρεπε να τις κλείσει μόνος του το 2015 όπως είπε πρόσφατα στον Χατζηνικολάου. Τελικά ο πρόεδρος έκανε την καρδιά του πέτρα και δεν θα τιμωρήσει τις συστημικές τράπεζες.

Στην επόμενη … ζωή

Ειλικρινά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον αγαπημένο μας πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Και δεν τον παραλείπουμε γιατί ενώ η Τυχεροπούλου δικαιώθηκε πρωτόδικα έγινε έφεση και με τους ρυθμούς που κινείται η δικαιοσύνη μπορεί να φτάσει να δικαιωθεί στην άλλη ζωή. Την ίδια στιγμή βέβαια άλλοι υπάλληλοι που φιγουράρουν στις επισυνδέσεις και τις θέσεις τους κρατούν και κάνουν σα να μην συμβαίνει τίποτα. Βέβαια εδώ έχουν δίκαιο τα κυβερνητικά στελέχη να κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μόνο που την κατηγορούν για λάθος λόγους αντί να την ψέγουν γιατί αργεί να αποδώσει τα του Καίσαρος των Καίσαρι και όπως πάει το πράγμα η απόδοση δικαιοσύνης πηγαίνει για την επόμενη ζωή.

Εμπλοκές λόγω Ανεστίδη και όχι μόνο

Μιας και μιλάμε για καθυστερήσεις έχω την εντύπωση ότι στην υπόθεση του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη που αργεί να κριθεί γιατί ένας βοηθός του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος δεν βιαζόταν να στείλει στην ευρωπαϊκή εισαγγελία το φάκελο με τα στοιχεία θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εμπλοκές. Και οι εμπλοκές θα έχουν να κάνουν με το πως έκανε η οικονομική αστυνομία τη δουλειά της αλλά και τι στοιχεία έλαβε από τους … επιστήμονες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να την κάνει. Δεν είναι όμως μόνο η υπόθεση Ανεστίδη ο οποίος επειδή δεν σηλώνει μύγα στο σπαθί του δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που φαίνεται ότι έπεσαν θύματα «λαθών» όπως μια κυρία με τα 900 χιλιάρικα που παρουσιάστηκε ως μέγιστη εγκληματίας. Εκεί το θέμα μπορεί και να ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα καθώς ήδη η κυρία αυτή όπως μαθαίνουμε έχει πάει στα Κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και στην DG Agri. Φυσικά αυτό που θα δούμε είναι ονόματα και διευθύνσεις αυτών που σε άλλες περιπτώσεις κατασκεύαζαν ενόχους και σε άλλες έβαζαν υπογραφές χεράτα για να πληρωθούν οι απατεώνες.

Στο στόχαστρο τα … κελαηδήματα

Κατά τα λοιπά κάποια πουλάκια της οικονομικής αστυνομίας που τους έχουν ανατεθεί έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κελαηδούν και λένε για πέντε με έξι νέα πρόσωπα και επόμενη δικογραφία. Εγώ δεν θα μπω σε ονοματολογία αν και φωτογραφίζονται μεταξύ άλλων βουλευτές προερχόμενοι από Φθιώτιδα και Λάρισα. Και δεν θα μπω γιατί έχω την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει οργιστεί από το γεγονός ότι πηγαίνουν να τις χρεώσουν τις διαρροές και αρχίζει να εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές για όσους διατυπώνουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Οπότε δεν θα προκαλέσει καμία εντύπωση αν ηχήσουν καμπάνες για άλλους, διαφορετικούς από εκείνους που κυκλοφορούνκαι αν εκτεθούν όσοι κάνουν διαρροές.

Δεν είναι σαν τους άλλους

Για να κλείσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχω την υποψία ότι δεν θα αργήσει ο Γιώργος Πιτσιλής να αστράψει και να βροντήξει. Γιατί είναι προφανές ότι στο παρασκήνιο μαίνεται μια προσπάθεια από τους γνωστούς αγνώστους να τον εκθέσουν, να μην ανοίξει εγκαίρως το ΟΣΔΕ (οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις) να τον εκθέσουν και να τον ποδηγετήσουν. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί ότι ο Πιτσιλής δεν είναι από εκείνους που εκβιάζονται. Και είναι θέμα χρόνου να δοθεί απάντηση ηχηρή και στην πράξη όπου βλέπουμε κάποιοι ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν με αυτά που θα τους προκύψουν.

Το «φάντασμα» Folli Follie κυνηγά την PwC

Δεν φαίνεται ότι θα είναι καλά τα ξεμπερδέματα της PwC με την υπόθεση Folli Follie καθώς οι πιστωτές της Follie απειλούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ισχυρίζονται πως στον έλεγχο (forencic) που έκανε η PwC στην εταιρία της οικογένειας Κουτσολιούτσου απέκρυψε συγκρούσεις συμφερόντων. Μάλιστα αναφέρονται ονομαστικά σε στελέχη της PwC που είχαν εμπλακεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση και είχαν σχέσεις με την οικογένεια Κουτσολιούτσου αλλά αυτό δεν αναφέρθηκε στην έκθεση και συγκεκριμένα στην δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πιστωτές έχουν θέσει σειρά ερωτημάτων στην PwC αλλά όπως ισχυρίζονται δεν υπάρχει καμία απόκριση. Και είναι απορίας άξιον ένας τόσο μεγάλος ελεγκτικός όμιλος γιατί δεν απαντά όταν μάλιστα δέχεται «επίθεση» ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του σε συγκεκριμένα πεδία. Σημειώνεται ότι η PwC Ελλάδος έχει ήδη απασχολήσει για άλλα έργα της την αμερικάνικη εποπτική αρχή των ορκωτών από την οποία έχει λάβει … λογαριασμό. Κατά τα λοιπά η PwC μπορεί να το βρει και από τον Μάκη Μπαλαούρα πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέμφθηκε σε δίκη με βάση τα όσα έγραφε η εταιρία στον έλεγχό της για τη Folli Follieκαι αθωώθηκε. Σημιεώνεται ότι η PwC και διεθνώς δεν διανύει την καλύτερη περίοδο από πλευράς αξιοπιστίας καθώς οι οικονομικές ρυθμιστικές αρχές του Χονγκ Κονγκ επέβαλαν συνδυαστικά πρόστιμα ύψους 166 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για το μεγάλο σκάνδαλο της κινεζικής Evergrande που κατέρρευσε και οι ορκωτοί απλά είχαν υπογράψει το καλώς έχει.

Η τέχνη της παραπλάνησης των επενδυτών και η ΕΛΙΝΟΙΛ

Εκεί στην Ελινόιλ πρέπει να θεωρούν ότι στην χρηματιστηριακή αγορά το «σανό» μπορεί να σερβίρεταιαδιακρίτως και να είναι εύπεπτο και κυρίως ατιμώρητο. Διαβάζω λοιπόν στην ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 όπου τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας βούτηξαν σε €91 χιλ. έναντι €9,8 εκατ. το 2024 τα εξής ενδιαφέροντα. Ότι «κατά τη χρήση 2025, η Εταιρία λειτούργησε σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εγχώριας και διεθνούς αγοράς πετρελαιοειδών. Στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου, οι συνθήκες επιδεινώθηκαν λόγω στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό και διοχέτευσης προϊόντων μέσω εναλλακτικών διαδρομών προς την Ευρώπη, γεγονός που πίεσε τα περιθώρια κέρδους και μείωσε την κερδοφορία, παρά τη διατήρηση των όγκων πωλήσεων.» Όλα αυτά είναι παρά πολύ ωραία αν δεν είχε δημοσιεύσει τρίμηνο 2025 με κέρδη 1,5 εκ ευρώ αλλά μετά ξέχασε να δώσει πληροφορίες στο εννιάμηνο. Θα ήταν επίσης ωραία αν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 η εταιρία δεν έλεγε τα εξής «Για το β’ εξάμηνο προβλέπεται βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στη συνεχή ανάπτυξη της δραστηριότητας στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο μέσω των εμπορικών σημάτων «ελίν electricon» και «ελίν aerion», καθώς και στα θετικά αποτελέσματα της δραστηριότητας στα Στερεά Καύσιμα». Αν όλα αυτά δεν εγείρουν θέμα παραπλάνησης των επενδυτών δεδομένου ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση τότε εμείς αναζητούμε να ξαναμάθουμε τον ορισμό της παραπλάνησης.

Τα κενά με τα … συνδεδεμένα

Για να ξέρετε την περασμένη Πέμπτη ημέρας λήξης της προθεσμίας δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 η τελευταία οικονομική κατάσταση που αναρτήθηκε στο ΧΑ στις 10:18 το βράδυ ήταν αυτή της Q&R. Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά δεν μπορούμε να μην σταθούμε στις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπου βλέπουμε απαιτήσεις κατά μέλους της διοίκησης αλλά και λοιπές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ύψους 415 χιλιάδων ευρώ. Μόνο που δεν υπάρχει καμία επεξήγηση τι είδους συναλλαγές είναι αυτές και φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρουν και τον ορκωτό που παραείναι χαλαρός.

Βαφτίζουν το κρέας, ψάρι

Πάντως μερικές φορές είναι να απορείς με τις τράπεζες και πως βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Τι εννοώ; Πολύ απλά μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για μέτρα στα καταναλωτικά και πλαφόν στις χρεώσεις άρχισαν τα … παλαβά ότι δεν θα είναι πάνω από 200 εκ ευρώ η επίπτωση αλλά και το ότι οι τράπεζες κάνουν ήδη ρυθμίσεις και κουρέματα. Για να σοβαρευτούμε όμως αν έκαναν ρυθμίσεις και κουρέματα και ήταν όλα καλά δεν θα χρειαζόταν καμία παρέμβαση. Και κυρίως δεν θα μιλούσαμε για τις επιπτώσεις στους ισολογισμούς. Κοινώς επειδή οι ρυθμίσεις και τα κουρέματα που γίνονται όταν και αν γίνονται δεν είναι επαρκείς και σίγουρα περιλαμβάνουν και ψηλό καπέλο στο αρχικό κεφάλαιο. Γι’ αυτό άλλωστε χρειάστηκε και η κυβερνητική παρέμβαση.

Απογείωση με… αεροπορικά καύσιμα

Μπορεί στην Ευρώπη να υπάρχει ανησυχία για τις αεροπορικές μεταφορές καθώς εξαντλούνται τα αεροπορικά καύσιμα στην Ελλάδα είναι απίθανο να ξεμείνουμε. Και αυτό διότι και τα δύο διυλιστήρια παράγουν αεροπορικά καύσιμα πράγμα που δεν συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα για τις ελληνικές αεροπορικές γιατί μπορεί στην Ελλάδα να βρίσκουν καύσιμα δεν είναι βέβαιο ότι θα βρίσκουν και στον προορισμό τους όπου πρέπει να ανεφοδιαστούν. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι οι δύο ελληνικές εταιρίες διύλισης δηλαδή η Motor Oil και η HelleniQEnergy είναι δεδομένο ότι θα δουν τα κέρδη τους να εκτινάσσονται λόγω της … απογείωσης της τιμής των αεροπορικών καυσίμων όπου δεν αναμένεται άμεσα αποκλιμάκωση ακόμα και αν αύριο σημάνει τέλος του πολέμου.

Οι απαιτήσεις και τα ερωτήματα

Μας ενημερώνουν ότι στο μετοχικό σχήμα των Ελληνικών Γαλακτοκομείων (Όλυμπος, Ροδόπη κλπ) υπάρχουν και κάτι προνομιούχες μετοχές που δεν κατέχουν φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα οι ΑφοιΔημητρίου Σαράντη και Αφοι Μιχαήλ Σαράντη.Διαπίστωσα λοιπόν ότι οι δύο θεωρούνται μικρές οντότητες και με τα λίγα στοιχεία που δίνουν εμφανίζουν απαιτήσεις καμία τριανταπενταριά εκατομμύρια Ευρώ αθροιστικά. Την ίδια στιγμή δεν εμφανίζεται να υπάρχουν συναλλαγές ή οτιδήποτε άλλο στις οικονομικές καταστάσεις της Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Και το ερώτημα είναι τι είδους απαιτήσεις είναι αυτέςπου αυξάνονται προοδευτικά χρόνο με το χρόνο και προσεγγίζουν τα ίδια κεφάλαια της κάθε εταιρίας ξεχωριστά. Περίεργα πράγματα.

Προ των πυλών το deal

Μπορεί να άργησε αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της η συμφωνία απόκτησης ποσοστού και στρατηγικής συνεργασίας της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz. Μάλιστα η συμφωνία φαίνεται να προβλέπει κατά ένα τμήμα της ή εν συνόλω ανταλλαγή μετοχών με τελική κατάληξη η Εθνική να αποκτήσει γύρω στο 30% και η Allianz ποσοστό στην τράπεζα που είναι κάτω των ορίων του 5%. Η κίνηση αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς και η Εθνική μετά την απώλεια της Εθνικής Ασφαλιστικής που την εξαγόρασε η Πειραιώς φαίνεται να επιστρέφει στον κλάδο των τραπεζοασφαλειών. Και ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο το ποσοστό της στην Allianz να αυξηθεί στο μέλλον σε υψηλότερα επίπεδα.