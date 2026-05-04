Καταναλωτικά Δάνεια: Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια - Νέα δεδομένα για τα ψιλά γράμματα

Snapshot Νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης βάζει πλαφόν στα πανωτόκια καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30% με 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο.

Το πλαφόν αυτό θα ισχύσει και για τις πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία.

Στο τέλος Μαρτίου, το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ανήρχετο σε 8,5 δισ. ευρώ με επιτόκια από 8% έως 15%, καθιστώντας δύσκολη την αποπληρωμή σε περιπτώσεις «κόκκινων» δανείων.

Το α' τρίμηνο του 2024, 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ.

Τέλος στο υπερβολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 βάζει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το πράσινο φως έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αναφορά στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του χθες Κυριακή, και στόχος είναι να μην πληρώνουν οι δανειολήπτες δύο και τρεις φορές πάνω τα δάνιά τους

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδικά μνεία στην κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των δανειοληπτών, αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

«Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα» ανέφερε ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων.

Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Δεν θα μπορεί να υπερεχρεώνει η τράπεζα με τόκους τον δανειολήπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ κάτι ανάλογο με αντίστοιχο πλαφόν θα ισχύσει και για τις πιστωτικές κάρτες.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να αναιρέσει την σύμβαση με την τράπεζα εντός 14 ημερών με μια απλή διαδικασία

Παράδειγμα

Με το νέο πλαίσιο για καταναλωτικό 15.000 ευρώ, αν ισχύσει πλαφόν 40%, ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να έχει καταβάλει έως στο τέλος της περιόδου περισσότερα από 19.500 ευρώ, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και προμήθειες.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υπαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψή του.

Στο τέλος Μαρτίου το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ανέρχονταν σε 8,5 δισ. ευρώ. Με επιτόκια που κυμαίνονται από 8 έως και 15% η αποπληρωμή καταναλωτικού δανείου που έχει «κοκκινίσει» καθίσταται σήμερα σχεδόν απαγορευτική για τους καταναλωτές.

Το α΄ τρίμηνο του έτους, 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ. (πηγή Ένωση Ελληνικών Τραπεζών).

