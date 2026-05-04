Καταναλωτικά Δάνεια: Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια - Νέα δεδομένα για τα ψιλά γράμματα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ κάτι ανάλογο με αντίστοιχο πλαφόν θα ισχύσει και για τις πιστωτικές κάρτες. 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Καταναλωτικά Δάνεια: Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια - Νέα δεδομένα για τα ψιλά γράμματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης βάζει πλαφόν στα πανωτόκια καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ, περιορίζοντας το συνολικό κόστος αποπληρωμής στο 30% με 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο.
  • Το πλαφόν αυτό θα ισχύσει και για τις πιστωτικές κάρτες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.
  • Οι δανειολήπτες θα μπορούν να αναιρέσουν τη σύμβαση δανείου εντός 14 ημερών με απλή διαδικασία.
  • Στο τέλος Μαρτίου, το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ανήρχετο σε 8,5 δισ. ευρώ με επιτόκια από 8% έως 15%, καθιστώντας δύσκολη την αποπληρωμή σε περιπτώσεις «κόκκινων» δανείων.
  • Το α’ τρίμηνο του 2024, 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ.
Snapshot powered by AI

Τέλος στο υπερβολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 βάζει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το πράσινο φως έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αναφορά στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του χθες Κυριακή, και στόχος είναι να μην πληρώνουν οι δανειολήπτες δύο και τρεις φορές πάνω τα δάνιά τους

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδικά μνεία στην κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των δανειοληπτών, αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

«Όπως είχαμε δεσμευτεί μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα», αλλά και σε παράτυπες πρακτικές. Πλέον, ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30%-50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα» ανέφερε ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων.

Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30% με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Δεν θα μπορεί να υπερεχρεώνει η τράπεζα με τόκους τον δανειολήπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ κάτι ανάλογο με αντίστοιχο πλαφόν θα ισχύσει και για τις πιστωτικές κάρτες.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να αναιρέσει την σύμβαση με την τράπεζα εντός 14 ημερών με μια απλή διαδικασία

Παράδειγμα

Με το νέο πλαίσιο για καταναλωτικό 15.000 ευρώ, αν ισχύσει πλαφόν 40%, ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να έχει καταβάλει έως στο τέλος της περιόδου περισσότερα από 19.500 ευρώ, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και προμήθειες.

Το νομοσχέδιο θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα υπαναχώρησης από το δάνειο μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψή του.

Στο τέλος Μαρτίου το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων ανέρχονταν σε 8,5 δισ. ευρώ. Με επιτόκια που κυμαίνονται από 8 έως και 15% η αποπληρωμή καταναλωτικού δανείου που έχει «κοκκινίσει» καθίσταται σήμερα σχεδόν απαγορευτική για τους καταναλωτές.

Το α΄ τρίμηνο του έτους, 94.000 δανειολήπτες έλαβαν καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ. (πηγή Ένωση Ελληνικών Τραπεζών).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας σήμερα και αύριο από δικαστικούς υπαλλήλους της Αθήνας - Τα αιτήματά τους

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «πόλεμος» Τσίπρα με τον ΣΚΑΪ και το ντοκιμαντέρ για το 2015

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BMW ετοιμάζει iX5 με τεράστια μπαταρία και πάνω από 570 ίππους

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Ο θρύλος του Βigfoot επιστρέφει - Απόκοσμα ουρλιαχτά και τεράστιες πατημασιές τρομοκρατούν τους κατοίκους - Οργιάζουν οι θεωρίες συνωμοσίας

07:53ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drone στην καρδιά της Μόσχας λίγο μακριά από το Κρεμλίνο - Βίντεο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυκνώνουν» οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις στην… Άμυνα

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Σπάνιος κομήτης θα περάσει σαν αστραπή από τον ουρανό πριν εξαφανιστεί για 170.000 χρόνια

07:30SCENARIO

Αποτάσσομαι το ρουσφέτι του... διπλανού

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό - Ξεπερνά τα €5 και γίνεται είδος πολυτελείας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στη Χίο: Καρέ-καρέ η βάναυση κακοποίηση 84χρονης από τη γυναίκα που... τη φρόντιζε

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η αποσυμπίεση της Κ.Ο. την Πέμπτη και το στοίχημα για συνέδριο ενότητας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (4/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «Super El Nino» - Πιθανές επιπτώσεις σε καλοκαίρι και φθινόπωρο

06:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Πώς αλλάζουν τα προγνωστικά μετά τις πρώτες πρόβες

19:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για διαδοχικά κύματα καύσωνα λόγω επανεμφάνισης του φαινομένου El Nino

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτήτρια ιατρικής δολοφονήθηκε με ψαλιδάκι νυχιών - Τη μαχαίρωσε 67 φορές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι του - Χειροπέδες στην πρώην σύντροφό του

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποφύγει την άμεση ναυτική συνοδεία

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Φονικό ξέσπασμα του «ιού των τρωκτικών» σε κρουαζιερόπλοιο στη μέση του Ατλαντικού - Τρεις νεκροί, ένας χαροπαλεύει

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Αγριογούρουνα «εισέβαλαν» σε γάμο και… έγιναν viral

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια και σε αδιέξοδο το στεγαστικό - Στον «Θεό» οι τιμές σε Καλλιθέα, Αιγάλεω και Περιστέρι

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι μισοί νεοδημοκράτες που δεν θα ξαναβγούν βουλευτές, η τρίτη θητεία του Μητσοτάκη, ο συνωστισμός μεταβατικών πρωθυπουργών και οι πιέσεις προς τον Καραμανλή

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Boeing 767-400 προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και συγκρούστηκε με φορτηγό - Βίντεο

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταναλωτικά Δάνεια: Έρχεται πλαφόν στα πανωτόκια - Νέα δεδομένα για τα ψιλά γράμματα

20:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Προσοχή στον παγετό ακτινοβολίας από αύριο - Πότε βελτιώνεται το σκηνικό

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τεράστιες οι ποσότητες ναρκωτικών στη Μυρτώ -Έρευνα για κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για τον Σπύρο Ρέτσα: «Υπάρχει σοβαρός λόγος που έφυγε, δεν θα άφηνε την οικογένειά του», λέει φίλος του

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: Άγρια δολοφονία 36χρονου - Συνελήφθη η σύζυγός του

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

23:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μέγκα Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ