ΕΕ: Προτείνει επιχορηγήσεις, δάνεια, φοροελαφρύνσεις για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει προσωρινά μέτρα, όπως επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και δάνεια, για την άμβλυνση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των μεταφορών, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ένα προσχέδιο εγγράφου της Επιτροπής.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη πριν από την έγκριση της τελικής έκδοσης έως τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μόλις εγκριθούν, τα μέτρα ενίσχυσης θα ισχύουν έως το τέλος του έτους και θα καλύπτουν έως και το 50% των πρόσθετων δαπανών για καύσιμα και λιπάσματα που προκύπτουν από την κρίση στο Ιράν, προσθέτει το δημοσίευμα.

Οι ΗΠΑ ερευνούν ύποπτες συναλλαγές πετρελαίου

Την ίδια στιγμή η κορυφαία ρυθμιστική αρχή παραγώγων των ΗΠΑ διερευνά συναλλαγές με ύποπτο χρονικό συγχρονισμό στην αγορά μελλοντικών συμβολαίων πετρελαίου, πριν από τις πρόσφατες αλλαγές πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) ηγείται της έρευνας σχετικά με τις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου σε πλατφόρμες που ανήκουν στην CME Group Inc. και στην Intercontinental Exchange Inc., σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Και στα δύο χρηματιστήρια ζητήθηκε να παραδώσουν δεδομένα στο πλαίσιο της έρευνας, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

