Λιβανέζικα ΜΜΕ: Πληροφορίες για εφαρμογή εκεχειρίας από σήμερα το βράδυ

Η πολεμική σύγκρουση στον Λίβανο οδηγείται σε μια προσωρινή παύση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Mayadeen, η εκεχειρία αναμένεται να εγκριθεί και να τεθεί σε ισχύ από απόψε. Αρχικά, η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ορίζεται αρχικά στη μία εβδομάδα, με προοπτική να επεκταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου εκεχειρίας που αφορά απευθείας τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Παρά τη συμφωνία, η ανησυχία για την τήρησή της παραμένει έκδηλη. Ανώτατη πηγή - που ίσως σχετίζεται με την Χεζμπολάχ - ανέφερε στο δίκτυο πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζεται ως ένας αστάθμητος παράγοντας που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διαδικασία.

Η εκεχειρία στον Λίβανο δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά ως τμήμα ενός ευρύτερου διπλωματικού σχεδιασμού. Η επιλογή της διάρκειας μίας εβδομάδας υπογραμμίζει τη σύνδεσή της με τις συνομιλίες που λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ, καθώς η ηρεμία στο πεδίο εξαρτάται από την πρόοδο των επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Σύμφωνα με όσα έχουν μέχρις στιγμή δει το φως της δημοσιότητας, η αποψινή έγκριση της συμφωνίας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, το οποίο ωστόσο μένει να δοκιμαστεί στην πράξη, ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των διεθνών πιέσεων προς την ισραηλινή ηγεσία.

Σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ πάντως, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Τελ Αβίβ να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο ως χειρονομία καλής θέλησης προς τη λιβανική κυβέρνηση μετά τις συνομιλίες. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η κατάπαυση του πυρός δεν είναι εφικτή όσο η Χεζμπολάχ συνεχίζει να πυροβολεί.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει απόψε.

