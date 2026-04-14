Οι συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ καταλήγουν σε απόφαση για «άμεσες διαπραγματεύσεις»

Μετά τις συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκδόθηκε κοινή δήλωση. Η δήλωση ανέφερε ότι τα μέρη συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δημήτρης Μάνωλης

Secretary of State Marco Rubio, center, meets with Israeli Ambassador to the U.S. Yechiel Leiter, far left, and Lebanese Ambassador to the U.S. Nada Hamadeh Moawad, far right, at the State Department in Washington, Tuesday, April 14, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησαν στην Ουάσινγκτον, υπό την αιγίδα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Στις πρώτες άμεσες συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών από το 1993 συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα, η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ Νάντα Χαμάντεχ, ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γιεχίελ Λάιτερ και ο σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μισέλ Νίντχαμ.

Πριν από τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο, δήλωσε: «Ο λαός του Λιβάνου είναι θύμα της ιρανικής επιθετικότητας και αυτό πρέπει να τερματιστεί. Αυτή η συνάντηση αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για να τερματιστεί οριστικά η 20-30χρονη επιρροή της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου».

Τα μέρη συμφώνησαν σε «άμεση διαπραγμάτευση»

Τα μέρη συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστούν από κοινού, αναφέρει σε ενημέρωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μετά τις συνομιλίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εν μέσω συνεχιζόμενων επιθέσεων στον Λίβανο, εκδόθηκε κοινή δήλωση.

Η δήλωση αναφέρει ότι όλα τα μέρη συμφώνησαν να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις σε αμοιβαία συμφωνημένο χρόνο και τόπο και περιελάμβανε τα ακόλουθα:

«Το Κράτος του Ισραήλ έχει εκφράσει την υποστήριξή του για τον αφοπλισμό όλων των μη κρατικών τρομοκρατικών ομάδων στον Λίβανο και την αποσυναρμολόγηση όλων των τρομοκρατικών υποδομών και έχει δηλώσει τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την επίτευξη αυτού του στόχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των λαών και των δύο χωρών».

Το κράτος του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και της πλήρους κρατικής κυριαρχίας, επιβεβαίωσε την επείγουσα ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός που κηρύχθηκε τον Νοέμβριο του 2024· ζήτησε επίσης κατάπαυση του πυρός και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση και την άμβλυνση της σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης που εξακολουθεί να υφίσταται η χώρα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να αφοπλιστεί πλήρως.

Οι δύο πλευρές, στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, συμφώνησαν επίσης ότι το Ιράν δεν θα πρέπει πλέον να καθορίζει το μέλλον του Λιβάνου.

Αυτό μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 58,8 εκατομμυρίων δολαρίων για νέα ανθρωπιστικά προγράμματα, με στόχο την παροχή σωτήριας βοήθειας σε εκτοπισμένους Λιβανέζους.

Η χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί σε τρόφιμα, νερό, στέγαση και στην κάλυψη επειγουσών αναγκών των πληθυσμών που έχουν πληγεί περισσότερο από τη σύγκρουση.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Λιβανέζοι άμαχοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος είναι ενωμένοι στην προσπάθεια «απελευθέρωσης» του Λιβάνου από τη Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, η λιβανέζικη κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι δεν επιθυμεί πλέον να βρίσκεται «υπό κατοχή» της Χεζμπολάχ, ενώ, όπως ανέφερε ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Yechiel Leiter, υπήρξαν και συζητήσεις για ένα μακροπρόθεσμο όραμα με σαφώς οριοθετημένα σύνορα.

Η διά ζώσης συνάντηση μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου, Γιεχίελ Λέιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ, υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ολοκληρώθηκε ύστερα από δύο ώρες στην Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία.

Όπως σημείωσε, δεν αναμένεται να επιλυθούν όλες οι πολύπλοκες διαφορές μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα αρχίσουν να κάνουν βήματα προόδου.

«Ιδιαίτερα πιθανό» να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Iράν, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες

Είναι «ιδιαίτερα πιθανό» οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να επανεκκινήσουν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Η ένδειξη που έχουμε είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό αυτές οι συνομιλίες να επανεκκινήσουν», ανέφερε.

«Νομίζω ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι ένα τόσο σύνθετο και μακροχρόνιο πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί στην πρώτη συνεδρία διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, χρειάζεται οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν και χρειάζεται η εκεχειρία να διατηρηθεί όσο οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», πρόσθεσε.

Τι θέλει το Ισραήλ από τον Λίβανο;

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συμμετείχε στις συνομιλίες με οδηγίες «να μη συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός». Αντίθετα, ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ρητά ότι το Ισραήλ επιθυμεί «τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μια πραγματική ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει για γενιές».

Για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel14, το Ισραήλ επιδιώκει ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο που θα χωρίζει τον νότιο Λίβανο σε τρεις ζώνες ασφαλείας:

  • Ζώνη 1 (0-8 χλμ. από τα σύνορα): Μακροπρόθεσμη, εντατική ισραηλινή στρατιωτική παρουσία που θα παραμείνει έως ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί πλήρως.
  • Ζώνη 2 (μέχρι τον ποταμό Λιτάνι): Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις, αλλά θα παραδώσουν σταδιακά τον έλεγχο στον στρατό του Λιβάνου.
  • Ζώνη 3 (βόρεια του ποταμού Λιτάνι): Ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει την αποκλειστική ευθύνη για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν προτείνει την επίσημη επαναφορά μιας «ζώνης ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, μια πολιτική που εγκαταλείφθηκε πριν από δεκαετίες, αφού συνάντησε αντίσταση από τις ένοπλες ομάδες του Λιβάνου.

Σε εξέλιξη ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Τύρου και στις παρακείμενες παραμεθόριες περιοχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη απευθείας συνομιλίες στην Ουάσινγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ανταποκριτές του Al Jazeera αναφέρουν αεροπορική επιδρομή στην πόλη Χανίν, κοντά στα σύνορα. Η επίθεση έπληξε επίσης τα περίχωρα της Αλ-Αμπασίγια, κοντά στην πόλη της Τύρου. Έχουν αναφερθεί αεροπορικές επιδρομές στις πόλεις Ταΐρ Ντέμπα, Ζιμπκίν και Σαραφάντ, κατά μήκος της ακτής και στην ενδοχώρα.

