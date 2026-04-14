Ρούμπιο: Οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αποτελούν ιστορική ευκαιρία
Οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αποτελούν «ιστορική ευκαιρία», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από τη συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησαν στην Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται από τις 2 Μαρτίου.
Υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, Γιεχίελ Λέιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ, κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι.
Όπως σημείωσε, δεν αναμένεται να επιλυθούν όλες οι πολύπλοκες διαφορές μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα αρχίσουν να κάνουν βήματα προόδου.
Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δηλώνει ότι κανείς δεν αναμένει πως οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα λύσουν όλα τα προβλήματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αλλαγή.