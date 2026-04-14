Ρούμπιο: Οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αποτελούν ιστορική ευκαιρία

Άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ξεκίνησαν στην Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται από τις 2 Μαρτίου.

Υπό τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, Γιεχίελ Λέιτερ και Νάντα Χαμαντέχ Μοαβάντ, κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία.

Όπως σημείωσε, δεν αναμένεται να επιλυθούν όλες οι πολύπλοκες διαφορές μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα αρχίσουν να κάνουν βήματα προόδου.