Χώρες προτρέπουν Ισραήλ και Λίβανο να «αδράξουν την ευκαιρία» των συνομιλιών - Η Ελλάδα ανάμεσά τους

Κοινό ανακοινωθέν εξέδωσαν 17 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, με το οποίο προτρέπουν τον Λίβανο και το Ισραήλ να «αδράξουν την ευκαιρία» των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιούνται στην Ουάσινγκτον.

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του (Λιβανέζου) προέδρου Ζοζέφ Αούν να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και το γεγονός ότι το Ισραήλ συμφώνησε να ξεκινήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αδράξουν αυτή την ευκαιρία», ανέφερε το ανακοινωθέν.

Ανάμεσα στις χώρες που συνυπογράφουν είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Επιπλέον, οι 17 χώρες τονίζουν: «Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και η οποία πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλα τα μέρη».

Στην ανακοίνωση καταδικάζουν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ» καθώς και «τις μαζικές ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λίβανο στις 8 Απριλίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κοινοποίησαν οι λιβανικές αρχές, σκότωσαν περισσότερους από 350 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 1.000».

Υπενθυμίζεται ότι, η Ουάσινγκτον φιλοξενεί σήμερα απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, τις πρώτες από το 1993, ανάμεσα σε εκπροσώπους του Λιβάνου και του Ισραήλ, με τη Χεζμπολάχ να απουσιάζε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Διαβάστε επίσης