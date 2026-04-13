Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός πολιορκεί το ιστορικό προπύργιο της Χεζμπολάχ - Μάχες σώμα με σώμα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει σχεδόν ολοκληρώσει την κατάληψη της Μπιντ Τζμπέιλ, του ιστορικού προπυργίου της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι έχει σκοτώσει περισσότερα από 100 μέλη της οργάνωσης στην περιοχή.

Η Μπιντ Τζμπέιλ θεωρείται σύμβολο ισχύος της Χεζμπολάχ και βρίσκεται περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Πρόκειται για την πόλη όπου ο τότε ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, είχε εκφωνήσει τη γνωστή ομιλία του περί «ιστού αράχνης» μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο το 2000. Η πόλη είχε αποτελέσει και πεδίο σκληρών συγκρούσεων στον πόλεμο του 2006, όταν ο IDF δεν κατάφερε να την καταλάβει πλήρως.

Σύμφωνα με τον IDF, η επιχείρηση στην περιοχή διεξάγεται από την 98η Μεραρχία, με τη συμμετοχή μονάδων αλεξιπτωτιστών, κομάντο και της ταξιαρχίας Givati. Ο στρατός ανέφερε ότι πρώτα περικύκλωσε την πόλη, προκειμένου να αποκόψει τη Χεζμπολάχ από ενισχύσεις και να εμποδίσει τη διαφυγή μαχητών, ενώ εκτίμησε ότι πριν από την επιχείρηση βρίσκονταν εκεί περίπου 150 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν. Όπως είπε, στην περιοχή παραμένουν πλέον μόνο μερικές δεκάδες μαχητές και η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί για ακόμη λίγες ημέρες.

Ο IDF υποστήριξε ακόμη ότι οι δυνάμεις του έχουν εξουδετερώσει πάνω από 100 μαχητές σε μάχες σώμα με σώμα και από αέρος, έχουν καταστρέψει δεκάδες τρομοκρατικές υποδομές και έχουν εντοπίσει εκατοντάδες όπλα. Ανέφερε επίσης ότι κατέλαβε το στάδιο της Μπιντ Τζμπέιλ, σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της ομιλίας του Νασράλα το 2000. Σε μήνυμα προς τα στρατεύματα, ο διοικητής της 98ης Μεραρχίας, ταξίαρχος Γκι Λέβι, τόνισε ότι «η πόλη ελέγχεται από τις δυνάμεις μας» και πως καταστρέφονται τρομοκρατικές υποδομές και δεκάδες μαχητές.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από πλήγματα με drones FPV σε μαχητές της Χεζμπολάχ στην πόλη, ενώ ανέφερε και ξεχωριστό επεισόδιο κατά το οποίο τρεις ακόμη μαχητές εντοπίστηκαν και σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε ρουκέτες κατά ισραηλινών στρατιωτών στα περίχωρα της πόλης, ενώ λιβανικά μέσα έκαναν λόγο για σφοδρές συγκρούσεις και προσπάθειες των ισραηλινών δυνάμεων να ελέγξουν τις υπόλοιπες συνοικίες.