Λίβανος: Ισραηλινό drone FPV σκοτώνει μαχητή της Χεζμπολάχ – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο σκότωσαν έναν άνδρα με τη χρήση drone που έχει τη δυνατότητα προβολής εικόνας σε πρώτο πρόσωπο (FPV) στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ.

Οι IDF ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια του χθεσινού περιστατικού, δυνάμεις της μονάδας κομάντο «Egoz» εντόπισαν και εξουδετέρωσαν μέλη της Χεζμπολάχ που σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με drones εναντίον των στρατευμάτων στο Μπιντ Τζμπέιλ.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε ένας ακόμη μέλος της ομάδας, ο οποίος στοχοποιήθηκε και εξουδετερώθηκε με τη χρήση drone FPV, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς, όπως καταγγέλλεται, ο άνδρας φαίνεται πως είναι τραυματισμένος πριν το drone τον σκοτώσει.

Διαβάστε επίσης