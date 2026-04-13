BBC: «Το πρώτο πλοίο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού»

Το BBC αναφέρει ότι εντοπίστηκε αυτό που φαίνεται να είναι το πρώτο πλοίο που διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ από τότε που οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και σε ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της MarineTraffic, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Paya Lebar κατευθύνεται προς το Ντουμπάι, στα ΗΑΕ, αφού αναχώρησε από την Ινδία.

Ένα άλλο πλοίο, το πετρελαιοφόρο Rich Starry, άλλαξε πορεία ενώ πλησίαζε το Στενό, δείχνει η MarineTraffic. Δεν είναι σαφές εάν το πλοίο, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις των ΗΠΑ, προσπαθούσε να περάσει από το Στενό και στη συνέχεια να εξέλθει μέσω του Κόλπου του Ομάν.

