WSJ: «Πάνω από 15 αμερικανικά πλοία στον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ»

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ έχει τεθεί σε ισχύ και περισσότερα από 15 αμερικανικά πλοία διεξάγουν την επιχείρηση.

Την είδηση για τον αριθμό των αμερικανικών πλοίων τη μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε ότι στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βασίζονται σε αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και σε πολλά πολεμικά πλοία ικανά να εκτοξεύσουν ελικόπτερα για την υποστήριξη επιχειρήσεων επιβίβασης.

Ειδικότερα, η δύναμη αυτή περιλαμβάνει ένα αεροπλανοφόρο, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων βλημάτων και ένα πλοίο αμφίβιας επίθεσης.

Η ανάπτυξη περιλαμβάνει επίσης πλοία ικανά να απογειώνουν ελικόπτερα για επιχειρήσεις νηοψίας (επιβίβασης), καθώς και για την καθοδήγηση εμπορικών πλοίων σε καθορισμένες περιοχές αναμονής, σύμφωνα με αξιωματούχους του Ναυτικού και της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM).

Στρατιωτικοί αναλυτές αναμένουν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις θα λάβουν χώρα εκτός των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να μειωθεί η έκθεση στα ιρανικά πυρά, όπως δήλωσε στη WSJ ο εν αποστρατεία αντιναύαρχος του Ναυτικού των ΗΠΑ, Κέβιν Ντόνεγκαν.

«Μην περιμένετε να ξεκινήσουν όλα ταυτόχρονα, αυτό θα χτίζεται σταδιακά. Οι αποκλεισμοί χρειάζονται χρόνο για να έχουν αποτέλεσμα».

Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό Ιράν: Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα «εξουδετερώνεται άμεσα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε, λίγο μετά την έναρξη της ισχύος του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, ότι ιρανικά πλοία που θα πλησιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών θα «εξουδετερώνονται άμεσα».

«Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα σκάφη πλησιάσει τον ναυτική μας αποκλεισμό (blockade), θα εξουδετερωθεί άμεσα, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που εφαρμόζουμε εναντίον διακινητών ναρκωτικών στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και σκληρό» προειδοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, πλήρως κατεστραμμένο – 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε πλήξει είναι ο μικρός αριθμός από αυτά που αποκαλούν «ταχύπλοα επιθετικά σκάφη», επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή» σημείωσε στην ανάρτησή του και προσέθεσε: «Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονταν στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ!»

Πώς λειτουργεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ

Ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 5:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Η Αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με νέους περιορισμούς θαλάσσιας πρόσβασης που θα επηρεάσουν τα ιρανικά λιμάνια και τα παράκτια ύδατα.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν όλα τα πλοία από και προς τα ιρανικά λιμάνια. Σε ουδέτερα πλοία που βρίσκονται επί του παρόντος σε ιρανικά λιμάνια έχει χορηγηθεί περιορισμένη περίοδος χάριτος για να αναχωρήσουν.



Ανεξάρτητα από τη σημαία

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και σύλληψη», αναφέρει η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ).

Η UKMTO προειδοποιεί: «Ισχύουν περιορισμοί θαλάσσιας πρόσβασης που επηρεάζουν τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές», οι οποίοι ισχύουν «χωρίς διάκριση για πλοία οποιασδήποτε σημαίας» που δραστηριοποιούνται σε λιμάνια, τερματικούς σταθμούς πετρελαίου και παράκτιες υποδομές. Τα μέτρα επηρεάζουν «ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των ενεργειακών υποδομών», στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Πορθμού του Ορμούζ.



Κανένα εμπόδιο για μη ιρανικά λιμάνια

Η UKMTO δήλωσε ότι η διέλευση μέσω του στενού προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς «δεν φαίνεται να παρεμποδίζεται», αλλά τα πλοία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν «στρατιωτική παρουσία, στοχευμένες επικοινωνίες ή διαδικασίες δικαιώματος επίσκεψης» κατά τη διέλευση.



Επικοινωνία με το Ναυτικό των ΗΠΑ στη Μάγχη

Τα πλοία στην περιοχή έχουν κληθεί να «διατηρούν υψηλή επίγνωση της κατάστασης», να διασφαλίζουν «μέγιστη ετοιμότητα γέφυρας» και να είναι προσεκτικοί στις επικοινωνίες.

Η Centcom «συμβουλεύει όλους τους ναυτικούς να παρακολουθούν τις εκπομπές Notice to Marine και να επικοινωνούν με τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μάγχη 16 (επικοινωνία από γέφυρα σε γέφυρα) όταν επιχειρούν στον Κόλπο του Ομάν και στα ύδατα που πλησιάζουν το Στενό του Ορμούζ».