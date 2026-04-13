«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αντέχει», λέει ο πρόεδρος του Πακιστάν

O πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «αντέχει» και ότι προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διευθετηθούν τα «αγκάθια».

«Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ και αυτήν τη στιγμή που μιλάω, προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση των τελευταίων σημείων αντιπαράθεσης», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης παρέμβασης που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.