Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό Ιράν: Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα «εξουδετερώνεται άμεσα»

Ξεκίνησε στις 17:00 ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε, λίγο μετά την έναρξη της ισχύος του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, ότι ιρανικά πλοία που θα πλησιάζουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών θα «εξουδετερώνονται άμεσα».

«Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα σκάφη πλησιάσει τον ναυτική μας αποκλεισμό (blockade), θα εξουδετερωθεί άμεσα, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που εφαρμόζουμε εναντίον διακινητών ναρκωτικών στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και σκληρό» προειδοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, πλήρως κατεστραμμένο – 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε πλήξει είναι ο μικρός αριθμός από αυτά που αποκαλούν «ταχύπλοα επιθετικά σκάφη», επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή» σημείωσε στην ανάρτησή του και προσέθεσε: «Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονταν στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ!»

Πώς λειτουργεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ

Ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 5:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Η Αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) εξέδωσε προειδοποίηση σχετικά με νέους περιορισμούς θαλάσσιας πρόσβασης που θα επηρεάσουν τα ιρανικά λιμάνια και τα παράκτια ύδατα.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν όλα τα πλοία από και προς τα ιρανικά λιμάνια. Σε ουδέτερα πλοία που βρίσκονται επί του παρόντος σε ιρανικά λιμάνια έχει χορηγηθεί περιορισμένη περίοδος χάριτος για να αναχωρήσουν.


Ανεξάρτητα από τη σημαία
«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται ή εξέρχεται από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και σύλληψη», αναφέρει η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ).

Η UKMTO προειδοποιεί: «Ισχύουν περιορισμοί θαλάσσιας πρόσβασης που επηρεάζουν τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές», οι οποίοι ισχύουν «χωρίς διάκριση για πλοία οποιασδήποτε σημαίας» που δραστηριοποιούνται σε λιμάνια, τερματικούς σταθμούς πετρελαίου και παράκτιες υποδομές. Τα μέτρα επηρεάζουν «ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων και των ενεργειακών υποδομών», στον Περσικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Πορθμού του Ορμούζ.


Κανένα εμπόδιο για μη ιρανικά λιμάνια

Η UKMTO δήλωσε ότι η διέλευση μέσω του στενού προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς «δεν φαίνεται να παρεμποδίζεται», αλλά τα πλοία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν «στρατιωτική παρουσία, στοχευμένες επικοινωνίες ή διαδικασίες δικαιώματος επίσκεψης» κατά τη διέλευση.


Επικοινωνία με το Ναυτικό των ΗΠΑ στη Μάγχη
Τα πλοία στην περιοχή έχουν κληθεί να «διατηρούν υψηλή επίγνωση της κατάστασης», να διασφαλίζουν «μέγιστη ετοιμότητα γέφυρας» και να είναι προσεκτικοί στις επικοινωνίες.

Η Centcom «συμβουλεύει όλους τους ναυτικούς να παρακολουθούν τις εκπομπές Notice to Marine και να επικοινωνούν με τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μάγχη 16 (επικοινωνία από γέφυρα σε γέφυρα) όταν επιχειρούν στον Κόλπο του Ομάν και στα ύδατα που πλησιάζουν το Στενό του Ορμούζ».

