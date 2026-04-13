Axios: Προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - «Η πόρτα δεν είναι κλειστή»

Snapshot Μεσολαβητές από Πακιστάν, Αίγυπτο και Τουρκία συνεχίζουν τις συνομιλίες ΗΠΑ

Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας πριν τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν ξεκινά στις 17:00 ώρα Ελλάδος και περιλαμβάνει όλα τα ιρανικά παράλια, με αυστηρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία πλοίων.

Οι κύριες διαφωνίες αφορούν τον εμπλουτισμό ουρανίου και τα οικονομικά ανταλλάγματα που ζητά το Ιράν για τις παραχωρήσεις στον πυρηνικό τομέα.

Οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν την επανάληψη στρατιωτικών επιθέσεων αν ο ναυτικός αποκλεισμός δεν αλλάξει τη στάση του Ιράν.

Παρά τις δυσκολίες, και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ακόμη, με την πόρτα για συμφωνία να παραμένει ανοιχτή.

Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι εναπομένουσες διαφορές και να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με περιφερειακή πηγή και αξιωματούχο των ΗΠΑ, που τους επικαλείται ο ιστότοπος Axios.

Όλα τα μέρη εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας. Οι μεσολαβητές ελπίζουν ότι η μείωση των διαφορών θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων πριν από τη λήξη της εκεχειρίας στις 21 Απριλίου.

Το δημοσίευμα του Axios επιβεβαίωσε εμμέσως και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα πως συνεχίζονται οι εντατικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις επιθέσεις, αν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ (η ισχύς του οποίου ξεκινά στις 17:00 ώρα Ελλάδος) δεν αναγκάσει το Ιράν να αλλάξει στάση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.

Τακτική των ΗΠΑ η αποχώρηση από το Ισλαμαμπάντ

Στους δυνητικούς στόχους θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται υποδομές που είχε απειλήσει να επιτεθεί πριν ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός. Ο ναυτικός αποκλεισμός, όπως και η απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες στο Πακιστάν, αποτελεί μέρος των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στην ιστοσελίδα Axios.

Ο αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ θέλει να αποτρέψει το Ιράν από το να χρησιμοποιήσει τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν βρισκόμαστε σε πλήρη αδιέξοδο. Η πόρτα δεν έχει κλείσει ακόμα. Και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται. Είναι ένα παζάρι», ανέφερε η πηγή από την περιοχή.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος συμφώνησε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία αν το Ιράν επιδείξει μεγαλύτερη ευελιξία και αναγνωρίσει ότι η πρόταση του Ισλαμαμπάντ είναι η καλύτερη που μπορεί να πετύχει.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρέζα Αμίρι Μογκαντάμ, ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, έγραψε στο X ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν απέτυχαν, αλλά έθεσαν τα θεμέλια για μια διπλωματική διαδικασία: «Εάν ενισχυθούν η εμπιστοσύνη και η βούληση, [μπορούμε] να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο πλαίσιο προς όφελος όλων των μερών».

Οι κύριες διαφωνίες και το παρασκήνιο

Οι κύριες διαφωνίες κατά τη διάρκεια των 21ωρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο Πακιστάν επικεντρώθηκαν στο πυρηνικό ζήτημα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές της περιοχής.

Μία από τις διαφορές αφορούσε τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να παγώσει το Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου και να παραδώσει τα αποθέματά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο.

Μία άλλη αφορούσε το ποσό των δεσμευμένων κεφαλαίων που το Ιράν επιθυμεί να αποδεσμεύσουν οι ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις του στον πυρηνικό τομέα, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ισχυρίστηκε ότι τα μέρη βρισκόταν «λίγα εκατοστά μακριά» από μια συμφωνία πριν οι ΗΠΑ «αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού» — μια περιγραφή που δεν επιβεβαίωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και πηγές της περιοχής, αν και τόνισαν ότι είχε σημειωθεί πρόοδος.

Την Κυριακή, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου είχαν ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ομόλογό τους στο Πακιστάν. Στη συνέχεια, και οι δύο μίλησαν με τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον ΥΠΕΞ του Ιράν, σύμφωνα με πηγές.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ηγήθηκε της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τους Ιρανούς στο Ισλαμαμπάντ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «σκληρές», αλλά εξελίχθηκαν σε «μια φιλική και παραγωγική ανταλλαγή προτάσεων».

Παρά το αρνητικό κλίμα με το οποίο έκλεισαν οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, ο Βανς άφησε την πόρτα ανοιχτή και ελπίζει ότι το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Τις επόμενες ημέρες, ο Αντιπρόεδρος ελπίζει ότι θα εξετάσουν προσεκτικά την πρόταση που έλαβαν και θα αναγνωρίσουν ότι μια συμφωνία είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Βανς τηλεφώνησε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το αεροπλάνο του μετά την αναχώρησή του από το Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε ο Νετανιάχου στο υπουργικό του συμβούλιο τη Δευτέρα. «Μου ανέφερε λεπτομερώς, όπως κάνει καθημερινά η παρούσα κυβέρνηση, την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διέκοψαν τις συνομιλίες αφού κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καθώς δεν άνοιξε εκ νέου το Στενό του Ορμούζ.

Ο Βανς του είπε ότι το κύριο σημείο διαφωνίας ήταν η απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διασφάλιση ότι δεν θα πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός «στα επόμενα χρόνια, και αυτό μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Πώς θα εφαρμοστεί ο ναυτικός αποκλεισμός

Σημειώνεται πως ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα ξεκινήσει στις 17:00 ώρα Ελλάδος, και σύμφωνα με τη CENTCOM, θα

περιλαμβάνει «το σύνολο των ιρανικών ακτών», συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιρανικών λιμανιών και των τερματικών σταθμών πετρελαίου.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες και όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, θα αποκλειστεί ο Κόλπος του Ομάν και η Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».

