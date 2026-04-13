Στενά του Ορμούζ: Ποιες περιοχές του Ιράν θα περιλαμβάνει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ολόκληρη η ακτογραμμή του Ιράν περιλαμβάνεται στην περιοχή που οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό, μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM ο αποκλεισμός περιλαμβάνει «το σύνολο των ιρανικών ακτών», συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ιρανικών λιμανιών και των τερματικών σταθμών πετρελαίου.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες και όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, θα αποκλειστεί ο Κόλπος του Ομάν και η Αραβική Θάλασσα ανατολικά των Στενών του Ορμούζ.

Ο αποκλεισμός θα ισχύει για την κυκλοφορία πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε σημείωμα προς τους ναυτικούς που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Οποιοδήποτε σκάφος εισέρχεται ή αποχωρεί από την αποκλεισμένη περιοχή χωρίς άδεια θα υπόκειται σε αναχαίτιση, εκτροπή και κατάληψη», ανέφερε το σημείωμα. «Ο αποκλεισμός δεν θα εμποδίσει την ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικούς προορισμούς».