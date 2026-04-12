Γιατί «ναυάγησαν» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: «Αγκάθι» τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ - Αλληλοκατηγορίες και εύθραυστη εκεχειρία

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στο Ισλαμαμπάντ ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων.
  • Οι ΗΠΑ απαίτησαν ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν χαρακτήρισε τις απαιτήσεις υπερβολικές.
  • Τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν τα κύρια σημεία διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.
  • Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή κινδυνεύει λόγω του αδιεξόδου και της αλληλοκατηγορίας ΗΠΑ και Ιράν.
  • Παρά το ναυάγιο, η διπλωματική διαδικασία δεν θεωρείται λήξασα και υπάρχει ανάγκη διατήρησης της εκεχειρίας.
Snapshot powered by AI

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, παρά τις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν συνολικά 21 ώρες.

Οι δύο πλευρές απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Αμερικανοί και Ιρανοί αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο, σε μια σύγκρουση που διαρκεί πάνω από έξι εβδομάδες, με χιλιάδες νεκρούς και σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις τιμές του πετρελαίου.

JD Vance
AP POOL

«Κόκκινες γραμμές» και αιχμές

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αποχώρησε έχοντας καταστήσει σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» της.

Όπως τόνισε, το Ιράν δεν αποδέχθηκε βασικούς όρους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η δέσμευση να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

«Χρειαζόμαστε σαφή και επίσημη δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν την απόκτηση πυρηνικών όπλων ούτε θα αποκτήσουν τα μέσα για να το κάνουν», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έκανε λόγο για «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε σύγκλιση σε ορισμένα ζητήματα, αλλά παρέμειναν σημαντικές διαφορές.

Pakistan US Iran
AP

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο

Κομβικό σημείο διαφωνίας αποτέλεσαν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Η Τεχεράνη φέρεται να ζητά τον έλεγχο της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, την άρση των κυρώσεων, πολεμικές αποζημιώσεις και ευρύτερη κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λίβανος.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο «λαιμό μπουκαλιού» για περίπου 20% της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας, γεγονός που τα καθιστά στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οικονομία.

Παρά την ένταση, στοιχεία ναυτιλιακών δεδομένων έδειξαν ότι τρία υπερδεξαμενόπλοια διέσχισαν το Σάββατο τα Στενά του Ορμούζ, σε μια πρώτη ένδειξη μερικής αποκλιμάκωσης μετά την εκεχειρία. Ωστόσο, εκατοντάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, αναμένοντας ασφαλή διέλευση.

Iran US Key Oil Facilities
U.S. Navy

Ιστορική αλλά άκαρπη συνάντηση

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ ήταν οι πρώτες άμεσες επαφές ΗΠΑ – Ιράν εδώ και πάνω από μία δεκαετία και οι υψηλότερου επιπέδου μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ την ιρανική πλευρά εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Βουλής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίστηκαν από έντονες διακυμάνσεις στο κλίμα, με στιγμές έντασης και προσωρινής αποκλιμάκωσης.

Pakistan US Iran
AP

Αβέβαιο το επόμενο βήμα

Παρά το ναυάγιο, η διπλωματική διαδικασία δεν θεωρείται λήξασα. Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, υπογράμμισε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να διατηρηθεί η δίβδομη εκεχειρία.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αδιάφορος για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας πως «είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, δεν έχει σημασία».

Η επόμενη φάση αναμένεται να κριθεί από το κατά πόσο οι δύο πλευρές θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή αν η ένταση οδηγήσει εκ νέου σε κλιμάκωση της σύγκρουσης.

JD Vance,Asim Munir,Mohsin Naqvi,Mohammad Ishaq Dar,Natalie A. Baker
POOL AP

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
