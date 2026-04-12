Ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ: Χωρίς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Αδιέξοδο μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων – Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η κρίση στο Στενό του Ορμούζ

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ: Χωρίς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διήρκεσαν 21 ώρες και ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία.
  • Η αμερικανική πλευρά κατέθεσε την τελική της πρόταση που απαιτεί πλήρη αποκήρυξη του πυρηνικού προγράμματος από το Ιράν.
  • Το Ιράν απέδωσε το αδιέξοδο σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ και δεν περίμενε άμεση συμφωνία από τον πρώτο γύρο συνομιλιών.
  • Ζωτικής σημασίας παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις και οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με σκληρή αντίδραση.
  • Η ένταση συνεχίζεται στον Λίβανο με σοβαρές συγκρούσεις και υψηλό αριθμό θυμάτων, ενώ οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την αποτυχία επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναχώρησε για την Ουάσιγκτον, δηλώνοντας πως η αμερικανική πλευρά κατέθεσε «την τελική και καλύτερη δυνατή πρόταση».

«Επιστρέφουμε στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι συνομιλίες διήρκεσαν συνολικά 21 ώρες.

Αιχμές Βανς για το Ιράν

Ο κ. Βανς υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή είναι πιο αρνητική για την Τεχεράνη παρά για την Ουάσιγκτον, ασκώντας κριτική για την απουσία «ρητής δέσμευσης» σχετικά με την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος.

Όπως τόνισε, βασική απαίτηση των ΗΠΑ –και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ– είναι η πλήρης αποκήρυξη της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Καταθέσαμε μια απλή και σαφή πρόταση. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να την αποδεχθούν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον έχουν καταστεί απολύτως σαφείς.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, το Ιράν επιβεβαίωσε τη λήξη των συνομιλιών, αποδίδοντας το αδιέξοδο σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, η άρση των κυρώσεων, το Στενό του Ορμούζ και η προοπτική οριστικού τερματισμού των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρχαν εξαρχής προσδοκίες για άμεση συμφωνία, τονίζοντας πως «κανείς δεν περίμενε αποτέλεσμα από έναν μόνο γύρο συνομιλιών».

Τα Στενά του Ορμούζ στο «κόκκινο»

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει το τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, πέρασμα το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό από την έναρξη του πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις για επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «καθαρίζουμε το στενό».

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν «με σκληρότητα» σε οποιαδήποτε προσπάθεια διέλευσης πολεμικών πλοίων.

Κλιμάκωση στον Λίβανο

Παρά την ανακοίνωση προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, η ένταση παραμένει υψηλή, ιδίως στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολά.

Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.020 και οι τραυματίες τους 6.436 από τις αρχές Μαρτίου. Μόνο τις τελευταίες ώρες, ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 200 στόχους της Χεζμπολά.

Αβέβαιο το επόμενο βήμα

Παρά το αδιέξοδο, η αμερικανική πλευρά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, δίνοντας χρόνο στην Τεχεράνη να εξετάσει την πρόταση που κατατέθηκε.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να συνεχίσει τις επαφές με διαμεσολαβητές, όπως το Πακιστάν, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, παρά το βαθύ χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές.

Διαβάστε επίσης

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση SkyNews: Ο Βανς πήγε στις συνομιλίες με αφελή υπόθεση - Tο Ιράν δεν υπαναχώρησε - Τι ακολουθεί

08:49ΕΛΛΑΔΑ

«Τρέχουν» οι ναυπηγήσεις νέων ρυμουλκών στα ναυπηγεία Ελευσίνας – Το στοίχημα της ασφάλειας και της αντιρρύπανσης στην Ελλάδα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Παπαγάλος σε υποβρύχια αποστολή - Κάνει κατάδυση με αυτοσχέδιο σκάφος γίνεται viral!

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ: Χωρίς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Κλέβουν ρολόγια της ΕΥΔΑΠ για τον χαλκό - Επιχειρήσεις και σπίτια μένουν χωρίς νερό για μέρες

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το Πάσχα ως «πύλη εισόδου» ανοίγει η τουριστική σεζόν – Θετικά μηνύματα από Κρήτη, Ρόδο, Σαντορίνη

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σοβαρές απώλειες στην αγορά αυτοκινήτου λόγω πολέμου

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμαρχος Κέρκυρας τα έβαλε με δημοσιογράφο στην Ανάσταση: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»

07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: «Φωτιά» το κόστος για το πασχαλινό τραπέζι - Τι πληρώσαμε για 6, 10 και 15 άτομα

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Denza, η premium μάρκα της BYD στην Ευρώπη με τα Z9GT και D9

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν δύο σκάφη με 59 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες - Επιχειρήσεις διάσωσης από το Λιμενικό

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Φωτιά» στην κορυφή και μάχη τίτλου Σίτι - Άρσεναλ | Το πρόγραμμα ως το φινάλε

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα και ο 10χρονος αδελφός του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Κρατούσε το παιδί αγκαλιά», λέει ο Γιαννάκος

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο Χίου: Τηρήθηκε το πατροπαράδοτο έθιμο με τον «πόλεμο» των δύο ενοριών

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

07:15ΕΛΛΑΔΑ

FireGuard 112+: Η ελληνική εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας που φέρνει την τεχνολογία στην πρώτη γραμμή

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ και όχι με μολότοφ - Τρεις συλλήψεις για το «έθιμο»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία για το μέλλον του Όρμπαν και της Ευρώπης

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή του Πάσχα: Τι ισχύει για όσους εργαστούν σήμερα

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στα Χανιά για την Ανάσταση: Παρακολούθησε τη λειτουργία με τη σύζυγό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα και ο 10χρονος αδελφός του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Κρατούσε το παιδί αγκαλιά», λέει ο Γιαννάκος

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμαρχος Κέρκυρας τα έβαλε με δημοσιογράφο στην Ανάσταση: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Βάνς - «Αυτό είναι πιο κακό για το Ιράν παρά για τις ΗΠΑ»

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ανάσταση με ΜΑΤ και όχι με μολότοφ - Τρεις συλλήψεις για το «έθιμο»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 1997: Όταν Έλληνες πυροβόλησαν και έτρεψαν σε φυγή τουρκικό υποβρύχιο στο Φαρμακονήσι

17:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Η αποστολή Artemis II ήταν ένας θρίαμβος - Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τη NASA

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που καρχαρίας δαγκώνει δύτρια (σκληρές εικόνες)

11:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή δολοφονία του Μεγάλου Σαββάτου: Όταν η νύχτα της Ανάστασης στη Μάνη «βάφτηκε» με αίμα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νέα Σμύρνη: Μία νεκρή από τη φωτιά στο διαμέρισμα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα σουβλίσουμε σήμερα τον οβελία - Οι συνθήκες σε κάθε περιοχή της χώρας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Απριλίου: Η Λαμπρή της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου εναντίον Ερντογάν: «Χάρτινος τίγρης» η Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ