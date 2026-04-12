Ναυάγιο στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν στο Ισλαμαμπάντ: Χωρίς συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Snapshot Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ διήρκεσαν 21 ώρες και ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία.

Η αμερικανική πλευρά κατέθεσε την τελική της πρόταση που απαιτεί πλήρη αποκήρυξη του πυρηνικού προγράμματος από το Ιράν.

Το Ιράν απέδωσε το αδιέξοδο σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ και δεν περίμενε άμεση συμφωνία από τον πρώτο γύρο συνομιλιών.

Ζωτικής σημασίας παραμένει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις και οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με σκληρή αντίδραση.

Η ένταση συνεχίζεται στον Λίβανο με σοβαρές συγκρούσεις και υψηλό αριθμό θυμάτων, ενώ οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Snapshot powered by AI

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την αποτυχία επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναχώρησε για την Ουάσιγκτον, δηλώνοντας πως η αμερικανική πλευρά κατέθεσε «την τελική και καλύτερη δυνατή πρόταση».

«Επιστρέφουμε στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι συνομιλίες διήρκεσαν συνολικά 21 ώρες.

Αιχμές Βανς για το Ιράν

Ο κ. Βανς υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή είναι πιο αρνητική για την Τεχεράνη παρά για την Ουάσιγκτον, ασκώντας κριτική για την απουσία «ρητής δέσμευσης» σχετικά με την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος.

Όπως τόνισε, βασική απαίτηση των ΗΠΑ –και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ– είναι η πλήρης αποκήρυξη της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Καταθέσαμε μια απλή και σαφή πρόταση. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να την αποδεχθούν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον έχουν καταστεί απολύτως σαφείς.

Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, το Ιράν επιβεβαίωσε τη λήξη των συνομιλιών, αποδίδοντας το αδιέξοδο σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων ζητημάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, η άρση των κυρώσεων, το Στενό του Ορμούζ και η προοπτική οριστικού τερματισμού των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπήρχαν εξαρχής προσδοκίες για άμεση συμφωνία, τονίζοντας πως «κανείς δεν περίμενε αποτέλεσμα από έναν μόνο γύρο συνομιλιών».

Τα Στενά του Ορμούζ στο «κόκκινο»

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει το τι θα γίνει με τα Στενά του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία, πέρασμα το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό από την έναρξη του πολέμου.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις για επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «καθαρίζουμε το στενό».

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι θα αντιδράσουν «με σκληρότητα» σε οποιαδήποτε προσπάθεια διέλευσης πολεμικών πλοίων.

Κλιμάκωση στον Λίβανο

Παρά την ανακοίνωση προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, η ένταση παραμένει υψηλή, ιδίως στον Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολά.

Σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 2.020 και οι τραυματίες τους 6.436 από τις αρχές Μαρτίου. Μόνο τις τελευταίες ώρες, ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε πάνω από 200 στόχους της Χεζμπολά.

Αβέβαιο το επόμενο βήμα

Παρά το αδιέξοδο, η αμερικανική πλευρά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των συνομιλιών, δίνοντας χρόνο στην Τεχεράνη να εξετάσει την πρόταση που κατατέθηκε.

Την ίδια ώρα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να συνεχίσει τις επαφές με διαμεσολαβητές, όπως το Πακιστάν, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας, παρά το βαθύ χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει τις δύο πλευρές.

