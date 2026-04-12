Ιραν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές αρνήθηκαν να αποδεχθούν τους όρους των ΗΠΑ
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν «Tasnim» κατηγόρησε τις απαιτήσεις των ΗΠΑ ότι εμπόδισαν την επίτευξη «κοινού πλαισίου και συμφωνίας», αφού οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία.
«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ιρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά και, λόγω αυτού που περιγράφεται ως υπερβολικές απαιτήσεις και φιλοδοξίες των ΗΠΑ, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε την Κυριακή ανταποκριτής του «Tasnim» από το Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές αρνήθηκαν να αποδεχθούν τους όρους των ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως επέμεινε, ήταν «αρκετά ευέλικτοι», και ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύτηκε να παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα.