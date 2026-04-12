Ιραν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις

cΣε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ (αριστερά) συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, το Σάββατο 11 Απριλίου 2026

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν «Tasnim» κατηγόρησε τις απαιτήσεις των ΗΠΑ ότι εμπόδισαν την επίτευξη «κοινού πλαισίου και συμφωνίας», αφού οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ιρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά και, λόγω αυτού που περιγράφεται ως υπερβολικές απαιτήσεις και φιλοδοξίες των ΗΠΑ, οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν μέχρι στιγμής να καταλήξουν σε συμφωνία», ανέφερε την Κυριακή ανταποκριτής του «Tasnim» από το Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές αρνήθηκαν να αποδεχθούν τους όρους των ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως επέμεινε, ήταν «αρκετά ευέλικτοι», και ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύτηκε να παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα.

