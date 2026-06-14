Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια

Ενώ οι περισσότερες εμπορικές εφαρμογές του είδους δημιουργούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους, η τεχνολογική startup Meng Xiaoyi ισχυρίζεται πως η νέα της συσκευή είναι απολύτως πραγματική δημιουργούμενη με τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας