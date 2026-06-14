Επανάσταση ή απάτη: Κινεζική εταιρεία ισχυρίζεται πως έφτιαξε μεταφραστή κατοικίδιων με 95% ακρίβεια
Κινεζική startup ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μεταφραστή που μπορεί να ερμηνεύσει ήχους σκύλων και γατών με ακρίβεια που αγγίζει το 95%.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ενώ οι περισσότερες εμπορικές εφαρμογές του είδους δημιουργούνται κυρίως για ψυχαγωγικούς λόγους, η τεχνολογική startup Meng Xiaoyi ισχυρίζεται πως η νέα της συσκευή είναι απολύτως πραγματική δημιουργούμενη με τεχνητή νοημοσύνη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 50χρονο μοτοσικλετιστή
07:45 ∙ LIFESTYLE
Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση
16:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ