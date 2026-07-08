Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι
Η ραγδαία εξάπλωση των εισβολικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά
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Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν ένας παππούς και εγγονός κατά τη διάρκεια πρωινού μπάνιου στα Χανιά, όπου συναντήθηκαν με λαγοκέφαλο.
Η ραγδαία εξάπλωση των εισβολικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά το πρωί της Τρίτης (07/07) στην περιοχή των Χανίων.
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