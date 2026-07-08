Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

Μια απρόσμενη συνάντηση είχαν ένας παππούς και εγγονός κατά τη διάρκεια πρωινού μπάνιου στα Χανιά, όπου συναντήθηκαν με λαγοκέφαλο.

Η ραγδαία εξάπλωση των εισβολικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά το πρωί της Τρίτης (07/07) στην περιοχή των Χανίων.

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