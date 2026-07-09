Αγγλία: Τρίτη σερί χρονιά το «Μοχάμεντ» παραμένει το πιο δημοφιλές αγορίστικο όνομα

Το Muhammad (Μωάμεθ) παραμένει το δημοφιλέστερο όνομα για νεογέννητα αγόρια σε Αγγλία και Ουαλία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Office for National Statistics (ONS). Στα κορίτσια, την πρώτη θέση διατήρησε για τέταρτη διαδοχική χρονιά το Olivia, επιβεβαιώνοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια.

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