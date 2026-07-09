Αγγλία: Τρίτη σερί χρονιά το «Μοχάμεντ» παραμένει το πιο δημοφιλές αγορίστικο όνομα
Οι νέες τάσεις στα ονόματα αποτυπώνουν τις δημογραφικές και πολιτισμικές αλλαγές στη Βρετανία
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Το Muhammad (Μωάμεθ) παραμένει το δημοφιλέστερο όνομα για νεογέννητα αγόρια σε Αγγλία και Ουαλία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Office for National Statistics (ONS). Στα κορίτσια, την πρώτη θέση διατήρησε για τέταρτη διαδοχική χρονιά το Olivia, επιβεβαιώνοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια.
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