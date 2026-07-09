Χαρδαλιάς: «Στη Μεταμόρφωση κάνουμε πράξη μια μεγάλη αστική ανάπλαση»

Snapshot Υπεγράφη προγραμματική σύμβση για την ανάπλαση των οδών Τατοΐου και Γ. Παπανδρέου στη Μεταμόρφωση με προϋπολογισμό 6,451 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενη από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο περιλαμβάνει βελτίωση πεζοδρομίων, κυκλοφοριακών συνδέσεων, αύξηση πρασίνου, δημιουργία πλατειών και οργανωμένων ζωνών στάθμευσης.

Προβλέπεται επίσης η διάνοιξη των οδών Απόλλωνος και Λητούς για την ενίσχυση της τοπικής κυκλοφορίας και η ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου σε πιο λειτουργικό και φιλικό χώρο.

Η υλοποίηση θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης και εντάσσεται στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας για το 2026.

Οι τοπικοί φορείς υπογραμμίζουν τη σημασία του έργου για την αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Snapshot powered by AI

Συνεχίζοντας με συνέπεια την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων αναβάθμισης του οδικού δικτύου του Λεκανοπεδίου και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς προχώρησε στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την αστική ανάπλαση των οδών Τατοΐου και Γεωργίου Παπανδρέου του Δήμου Μεταμόρφωσης, συνολικού προϋπολογισμού 6.451.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με το σχετικό κείμενο να συνυπογράφεται και από τον Δημάρχου της περιοχής Στράτο Σαραούδα.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2026, ενώ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Σκοπός της παρέμβασης είναι να δημιουργηθούν ασφαλέστερες και λειτουργικότερες συνθήκες μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής, να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα κυκλοφοριακά προβλήματα, να αξιοποιηθούν διαθέσιμοι δημόσιοι χώροι και να αυξηθεί σημαντικά το πράσινο.

Η ανάπλαση αφορά έναν εκτεταμένο και ιδιαίτερα κρίσιμο αστικό άξονα, καθώς περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανακατασκευή/αποκατάσταση των ζωνών κίνησης πεζών στις οδούς Τατοΐου και Γ. Παπανδρέου, από τα όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας έως τα όρια με τον Δήμο Λυκόβρυσης. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση οργανωμένων ζωνών στάθμευσης και η επίλυση συγκεκριμένων κυκλοφοριακών συνδέσεων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η διάνοιξη των οδών Απόλλωνος και Λητούς, από τη Λεωφόρο Τατοΐου έως την οδό Διλόφου, παρέμβαση που αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της τοπικής κυκλοφορίας και στη λειτουργική ενοποίηση της περιοχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται παράλληλα και στη διαμόρφωση του συνόλου του διαθέσιμου χώρου του Οικοδομικού Τετραγώνου υπ’ αριθμ. 296 σε σύγχρονη αστική πλατεία, με έμφαση στην ανάδειξη του υπερκείμενου Δημοτικού Κολυμβητηρίου, την αύξηση των χώρων πρασίνου, τη δημιουργία υπαίθριων καθιστικών, τη χρήση σύγχρονων βιοκλιματικών υλικών και την αξιοποίηση του φωτισμού τόσο σε λειτουργικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο.

Επιπροσθέτως, μέσω της ίδιας παρέμβασης προβλέπεται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της φυσιογνωμίας της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, με εμπλουτισμό του αστικού εξοπλισμού και ενίσχυση των χώρων δημόσιων καθιστικών, ώστε η κεντρική πλατεία της πόλης να αποκτήσει πιο σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό χαρακτήρα για κατοίκους και επισκέπτες. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την περιοχή της Μεταμόρφωσης, για τον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, για μια Αττική πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο βιώσιμη. Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί την αφετηρία ενός έργου με ουσιαστικό αποτύπωμα για την πόλη. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο βρέθηκα στο σημείο όπου θα εξελιχθούν οι παρεμβάσεις. Είδα από κοντά τις ανάγκες, συνομίλησα με τη δημοτική αρχή και τους ανθρώπους της περιοχής τους. Η δέσμευση αυτή γίνεται τώρα πράξη, μέσω χρηματοδότησης από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και με έναν σαφή σχεδιασμό που απαντά σε συγκεκριμένα προβλήματα».

Και πρόσθεσε: «Προχωράμε στην αναβάθμιση δύο βασικών οδικών αξόνων και στην ανακατασκευή πεζοδρομίων, ενισχύουμε την προσβασιμότητα και δημιουργούμε μια νέα πλατεία και οργανωμένους χώρους στάθμευσης με ταυτόχρονη αύξηση του πρασίνου στην περιοχή. Ως Περιφέρεια Αττικής επενδύουμε σε έργα ουσίας. Σε έργα ώριμα, στοχευμένα και χρήσιμα. Σε έργα που δεν μένουν στα χαρτιά, αλλά περνούν στην πράξη μέσα από συνεργασία, τεχνική επάρκεια και ξεκάθαρη πολιτική βούληση. Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να δίνει λύσεις εκεί όπου υπάρχουν καθημερινές ανάγκες. Και αυτό κάνουμε: συνεργαζόμαστε με τους Δήμους, αξιοποιούμε τους διαθέσιμους πόρους και προχωρούμε σε παρεμβάσεις που επιστρέφουν αξία στους πολίτες. Συνεχίζουμε με συνέπεια, με σχέδιο και με απόλυτη προσήλωση στον στόχο μας, που δεν είναι άλλος από το να γίνει η Αττική μας περισσότερο ασφαλής, πράσινη, βιώσιμη, ανθεκτική, λειτουργική και προσβάσιμη για όλους».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας ανέφερε τα εξής: «Υπογράψαμε σήμερα με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά την προγραμματική σύμβαση για ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχει γίνει ποτέ στην Μεταμόρφωση. Είναι ένα έργο πνοής για την πόλη και αφορά την ανάπλαση της οδού Τατοΐου και την οδό Γεωργίου Παπανδρέου. Επίσης στο έργο περιλαμβάνεται και η διάνοιξη των δύο οδών περιμετρικά της ΔΙΑΠΡΟΜΕΤΑΛ, η οποία θα κατεδαφιστεί και θα δημιουργηθεί μια από τις πιο όμορφες πλατείες της Μεταμόρφωσης, αναδεικνύοντας και το κολυμβητήριο της πόλης.

Ταυτόχρονα στο έργο περιλαμβάνεται και η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της πόλης μας. Η βοήθεια του Περιφερειάρχη προς τον Δήμο μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο κ. Χαρδαλιάς γνωρίζει τα προβλήματα της πόλης, μας βοηθάει προς όλες τις κατευθύνσεις και τον ευχαριστούμε γι’ αυτό».

Το «παρών» στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης έδωσαν η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Μιλτιάδης Κύρκος, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Χαρά Μπιτζιλέκη και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Μεταμόρφωσης Μπέττυ Μπαστέα.