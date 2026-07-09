Aryna Sabalenka: Ινκόγκνιτο στη Μύκονο η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο - Χαλαρές στιγμές στo Nammos

Mύκονο για μία ακόμα φορά, επέλεξε ως προορισμό διακοπών η κορυφαία τενίστρια Aryna Sabalenka, σε μία ανάπαυλα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της, αλλά και τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, βρέθηκε για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι στο νησί, και παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρεί, εντοπίστηκε από την κάμερα του Mykonos Live στην Ψαρρού να γευματίζει με παρέα φίλων, στο διάσημο Nammos.

Η 28χρονη Sabalenka έδειχνε να απολαμβάνει τις στιγμές χαλάρωσης, και το ψάθινο καπέλο που φορούσε δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει τους θαυμαστές της από το να την αναγνωρίσουν και να την πλησιάσουν για μία φωτογραφία.

Η Λευκορωσίδα που είναι στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κατακτήσει τέσσερα Grand Slam στο μονό και δύο στο διπλό, σύμφωνα με δημοσιεύματα, γνώρισε τον έρωτα στο πρόσωπο του μέλλοντα συζύγου της, στις αρχές του 2024, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, έναν μήνα μετά τον ξανφικό θάνατο του πρώην φίλου της Sabalenka, Konstantin Koltsov.

Ο Γιώργος Φραγκούλης, επιχειρηματίας με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βραζιλία, ενώ το 2016 ίδρυσε την Oakberry, μια εταιρεία με φιλοσοφία να παρέχει γρήγορο αλλά υγιεινό φαγητό, έχοντας ως βάση το acai, ένα είδος μούρου, που φυτρώνει στον Αμαζόνιο και θεωρείται superfood.

Η γνωριμία τους φαίνεται ότι έγινε μέσω της εταιρείας του, αφού η γοητευτική Sabalenka ήταν μία από τις αθλήτριες που προώθησαν διαφημιστικά το Oakberry.

Σε συνέντευξή της η Sabalenka έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς ο Φραγκούλης ήταν η μεγαλύτερη πηγή στήριξής της, ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει τον χαμό του πρώην συντρόφου της.