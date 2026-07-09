Σάλος στην Αυστραλία: Γιατρός βιντεοσκόπησε κρυφά με κινητό 900 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού

Έκρυβε το κινητό στις τουαλέτες και κατέγραφε πολύ προσωπικές στιγμές των συναδέλφων του

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σάλος στην Αυστραλία: Γιατρός βιντεοσκόπησε κρυφά με κινητό 900 μέλη νοσηλευτικού προσωπικού
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 29χρονος γιατρός Ράιαν Γι Τσο παραδέχθηκε ότι έκρυβε κινητό σε τουαλέτες νοσοκομείων της Μελβούρνης και βιντεοσκοπούσε κρυφά 900 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού.
  • Ο Τσο δήλωσε ένοχος για 13 κατηγορίες, μεταξύ αυτών παραγωγή πορνογραφικού υλικού, εγκατάσταση συσκευών παρακολούθησης και παρενόχληση.
  • Εντοπίστηκαν πάνω από 4.500 εικόνες και 160 βίντεο με γυμνούς συναδέλφους του, ενώ συνολικά βρέθηκαν 10.374 αρχεία βίντεο και εικόνων σε διάφορες συσκευές του.
  • Του έχει απαγορευτεί η είσοδος στα νοσοκομεία όπου εργαζόταν και η ιατρική του άδεια έχει ανασταλεί, ενώ παραμένει ελεύθερος με εγγύηση μέχρι τη δίκη.
  • Δεκάδες γυναίκες ζητούν αποζημίωση από τα νοσοκομεία λόγω αδυναμίας πρόληψης της σεξουαλικής παρενόχλησης.
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Σε μία σοκαριστική ομολογία ένας 29χρονος γιατρός παραδέχθηκε ότι έκρυβε το κινητό του στις τουαλέτες διαφόρων νοσοκομείων της Αυστραλίας και κατέγραφε τα μέλη του προσωπικού, με τα θύματά του να ανέρχονται σε 900!.

Ο δρ Ράιαν Γι Τσο, δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο της Μελβούρνης για 13 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η παραγωγή εικόνας σεξουαλικού περιεχομένου, η εγκατάσταση συσκευής και η παρενόχληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, φέρεται να κατείχε περισσότερες από 4.500 εικόνες και περίπου 160 βίντεο με γυμνούς συναδέλφους του.

Ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε βιντεοσκοπήσει κρυφά εκατοντάδες συναδέλφους του σε τουαλέτες και ντους σε διάφορα νοσοκομεία από το 2020.

Τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες σε όλη την πόλη φέρεται να αποτέλεσαν στόχο του Τσο – μεταξύ των οποίων το Νοσοκομείο Όστιν, το Βασιλικό Νοσοκομείο της Μελβούρνης και το Κέντρο Καρκίνου Πίτερ ΜακΚάλουμ.

Ο πρώην γιατρός ομολόγησε την ενοχή του για κατηγορίες που περιλαμβάνουν τη λήψη ερωτικών εικόνων, την εγκατάσταση συσκευών οπτικής παρακολούθησης, την παρενόχληση και τη μη συμμόρφωση με εντολή να συνεργαστεί με την αστυνομία.

Σε περίπτωση καταδίκης κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης αρκετών ετών, αλλά προς το παρόν παραμένει ελεύθερος έως τις 23 Νοεμβρίου, οπότε και έχει οριστεί η ακροαματική διαδικασία, αφού οι πλούσιοι γονείς του κατέβαλαν εγγύηση ύψους 25.000 λιρών.

Το δικαστήριο έλαβε επίσης γνώση ότι η κατηγορία της παρενόχλησης αφορούσε μόνο ένα θύμα.

Ο Τσο φέρεται να τράβηξε 104 βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο και 3.424 φωτογραφίες της γυναίκας χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Παραδέχτηκε επίσης ότι «είχε πρόσβαση στην περιουσία της, καθώς και σε προσωπικά έγγραφα και εικόνες της».

Ο ύποπτος συνελήφθη αρχικά στις 10 Ιουλίου του περασμένου έτους, αφού εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο κρυμμένο σε μια τσάντα από πλέγμα σε τουαλέτα προσωπικού στο Νοσοκομείο «Όστιν» στη Μελβούρνη.

Η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του οδήγησε τους ανακριτές να διατυπώσουν αρκετές νέες κατηγορίες.

Στις 25 Ιουλίου, το δικαστήριο άκουσε ότι η τοπική αστυνομία εντόπισε 10.374 αρχεία βίντεο και εικόνων των φερόμενων θυμάτων του Τσο σε διάφορες συσκευές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, αυτά περιείχαν βίντεο και εικόνες τόσο ανδρών όσο και γυναικών που χρησιμοποιούσαν τις τουαλέτες του νοσοκομείου.

Στον Τσο έχει απαγορευτεί η είσοδος σε όλα τα νοσοκομεία στα οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν, ενώ η ιατρική του άδεια έχει ανασταλεί.

Δεκάδες γυναίκες ζητούν πλέον αποζημίωση από τα τρία νοσοκομεία, επειδή δεν κατάφεραν αν αποτρέψουν αυτού του είδους της σεξουαλικής παρενόχλησης.

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