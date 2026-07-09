Καιρός: Καταιγίδα αυτή την ώρα στην Αττική - Δείτε βίντεο
Στα βόρεια προάστια ξέσπασε καταιγίδα, ενώ βροχές αναμένονται την ίδια ώρα και στο κέντρο της Αθήνας. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες
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Άλλαξε το σκηνικό του καιρού κι από την καλοκαιρία, η Αττική βιώνει φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες.
Στα βόρεια προάστια ξέσπασε καταιγίδα, ενώ βροχές αναμένονται την ίδια ώρα και στο κέντρο της Αθήνας. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
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