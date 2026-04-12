Οι Ιρανοί κατηγορούν τις ΗΠΑ για το «ναυάγιο» - «Δεν μπορούν να μας υπαγορεύουν τους όρους τους»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχάμαντ Τζαβάντ Σαρίφ εκτίμησε σήμερα πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον απέτυχαν λόγω των προσπαθειών των ΗΠΑ να "υπαγορεύσουν τους όρους τους".

"Καμία διαπραγμάτευση --τουλάχιστον με το Ιράν-- δεν θα επιτύχει στη βάση 'δικοί μας/δικοί σας όροι'", δήλωσε ο Ζαρίφ, ένας από τους αρχιτέκτονες της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που επιτεύχθηκε το 2015 με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες και η οποία εγκαταλείφθηκε τρία χρόνια αργότερα από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταλάβουν: δεν μπορούν να υπαγορεύουν τους όρους τους στο Ιράν. Δεν είναι πολύ αργά για να το μάθουν. Όχι ακόμη", πρόσθεσε σε ένα μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα X.

Οι χθεσινές συνομιλίες, που σκοπό είχαν να θέσουν τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ πέρα από την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που τέθηκε σε ισχύ τη Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή που γνωρίζει για τις διαπραγματεύσεις, μετέδωσε πως οι διαφωνίες αφορούσαν "την απαίτηση του Ιράν να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και την άρνησή του να εγκαταλείψει το απόθεμά του εμπλουτισμένου ουρανίου".

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου νωρίς σήμερα το πρωί ότι οι συζητήσεις διήρκεσαν περίπου 21 ώρες και ότι το Ιράν "επέλεξε να μην αποδεχθεί τους όρους μας".

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ορισμένα σημεία, όμως "διάσταση απόψεων εξακολουθεί να υπάρχει σε δύο ή τρία σημαντικά θέματα".

Ο πόλεμος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τα οποία σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. Η σύγκρουση επεκτάθηκε ακολούθως σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός παραμένει αβέβαιο μετά την αποτυχία των συνομιλιών.

