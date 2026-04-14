Ισραήλ: Εντοπίστηκαν δεκάδες Παλαιστίνιοι μέσα σε απορριμματοφόρο - Συλλήψεις στο πέρασμα Σομρόν

Η στιγμή που δεκάδες άτομα εντοπίζονται μέσα σε απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια ελέγχου από τις δυνάμεις ασφαλείας

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στο Σομρόν, όπου δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν περίπου 60 Παλαιστίνιους κρυμμένους στο εσωτερικό απορριμματοφόρου, κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Ynet, το όχημα σταμάτησε σε σημείο ελέγχου και κατά την επιθεώρηση ανακάλυψαν την παρουσία των ατόμων που φέρονται να επιχειρούσαν να εισέλθουν στο Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο.

Οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν από το όχημα και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

CRAZY FOOTAGE! Israeli security forces find SIXTY Palestinians hiding INSIDE GARBAGE TRUCK attempting to infiltrate into Israel.



Driver detained for questioning; suspects taken into custody by police and IDF pic.twitter.com/RTDDgKDgue — Breaking911 (@Breaking911) April 13, 2026

Σύλληψη του οδηγού

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, περίπου 30 ετών και καταγόμενος από την περιοχή Καφρ Κασίμ, συνελήφθη από τις αρχές. Όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια οδήγησης για το συγκεκριμένο όχημα, γεγονός που οδήγησε επίσης στη σύλληψή του.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε η μεταφορά, ενώ δεν αποκλείεται να διερευνηθεί και η ύπαρξη ευρύτερου δικτύου διακίνησης.

???? • Israeli Security Forces descubrieron a 68 palestinos escondidos en la parte trasera de un camión de basura.



El grupo intentaba ingresar ilegalmente a Israel y se dirigía hacia distintas ciudades dentro del país. pic.twitter.com/Ka3vaAnppd — Actualidad Mundial (@ActualidaMundo) April 14, 2026

