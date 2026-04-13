Ισραήλ: Ο πρεσβευτής της Ιταλίας κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τα σχόλια του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών

Το Ισραήλ κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Ιταλίας, αφού ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασε τις “απαράδεκτες επιθέσεις” του Ισραήλ εναντίον αμάχων στον Λίβανο στη διάρκεια επίσκεψής του στη Βηρυτό, δήλωσε ιταλική διπλωματική πηγή.

Ο Ταγιάνι επισκέφθηκε σήμερα τον Λίβανο για να συνομιλήσει με τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και τον Λιβανέζο ομόλογό του Γιούσεφ Ράγκι.

“Ο Λίβανος είναι μια αδελφή χώρα την οποία έχουμε στην καρδιά μας”, έγραψε στο Χ ο Ταγιάνι δηλώνοντας ότι μετέβη στη Βηρυτό για να εκφράσει “την αλληλεγγύη της Ιταλίας μετά τις απαράδεκτες επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του άμαχου πληθυσμού”.

Ο Ιταλός υπουργός κάλεσε σε διάλογο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ και εκτίμησε ότι είναι “απαραίτητη εκεχειρία”, ενώ πρόσθεσε: “πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία μια νέα κλιμάκωση όπως αυτή στη Γάζα”.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα. Το Ισραήλ απάντησε με ευρείας κλίμακας αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Λιβάνου και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε πέντε διοικητές της Χεζμπολάχ σε μαζικά και ταυτόχρονα πλήγματα εναντίον του Λιβάνου την προηγούμενη Τετάρτη, καθώς και περισσότερους από 250 μαχητές του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό.

Εξάλλου πρόσθεσε ότι στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών έπληξε περίπου 150 στόχους της Χεζμπολάχ “σε πολλές περιοχές” στον νότιο Λίβανο, μία ημέρα πριν τις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Βηρυτού στην Ουάσινγκτον.

Η ιταλική κυβέρνηση είχε καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, αφού δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον κομβόι Ιταλών κυανόκρανων του ΟΗΕ στον Λίβανο, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα όχημα χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Διαβάστε επίσης