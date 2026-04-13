Τραμπ: Ο αποκλεισμός ξεκίνησε - Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία «με κάθε κόστος»

"Ο αποκλεισμός ξεκίνησε", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, σημειώνοντας ότι "μπορώ να σας πω ότι η άλλη πλευρά μας πήρε τηλέφωνο. Θέλουν να κάνουν συμφωνία με κάθε κόστος", αλλά τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικό όπλο.

"Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια χώρα να εκβιάζει τον κόσμο", υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο, επισήμανε ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς έκανε καλή δουλειά στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τόνισε ότι το σημείο τριβής των διαπραγματεύσεων ήταν το πυρηνικό ζήτημα.

«Η άλλη πλευρά μας τηλεφώνησε» και θέλει «μια συμφωνία. Μας τηλεφώνησαν σήμερα το πρωί οι κατάλληλοι άνθρωποι και θέλουν να εργαστούν για μια συμφωνία», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει το Ιράν.

Τραμπ: «Χθες, 34 πλοία διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε νωρίτερα στην πλατφόρμα Social Truth ότι «34 πλοία πέρασαν χθες από το Στενό του Ορμούζ». «Αυτός είναι μακράν ο υψηλότερος αριθμός από τότε που ξεκίνησε αυτό το ανόητο κλείσιμο», πρόσθεσε.

Τραμπ: «Φωτογραφίες μου ως Ιησούς; Με παρουσίασαν ως γιατρό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η εικόνα που δημοσιεύτηκε στο Truth, και η οποία έκτοτε αφαιρέθηκε, στην οποία ο ίδιος μοιάζει με τον Ιησού να ευλογεί κάποιον, είναι μια επινόηση των μέσων ενημέρωσης με «ψευδείς ειδήσεις». «Παρουσιάζομαι ως γιατρός που κάνει καλό στους άλλους», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.