Το Ισραήλ επιστρατεύει και τις γυναίκες για να υπηρετούν στα τεθωρακισμένα

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έκρινε ότι ο στρατός πρέπει να ξεκινήσει έως τον Νοέμβριο το πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης γυναικών στο Όπλο των Τεθωρακισμένων, βάζοντας τέλος σε νέες καθυστερήσεις που είχε ζητήσει η στρατιωτική ηγεσία.

Η απόφαση εκδόθηκε σήμερα, στο πλαίσιο προσφυγής που κατατέθηκε το 2020 και ζητούσε το άνοιγμα επιπλέον μάχιμων θέσεων σε γυναίκες στρατεύσιμες. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο IDF έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες στις τοποθετήσεις σε μάχιμες θέσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, το πρόγραμμα δεν μπορεί να μετατεθεί περαιτέρω και πρέπει να αρχίσει τον Νοέμβριο του 2026.

Η ένταξη γυναικών σε μάχιμες μονάδες τεθωρακισμένων αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο αντιπαράθεσης στο Ισραήλ. Μέχρι σήμερα, γυναίκες μπορούν να υπηρετούν σε άρματα μάχης μόνο στο Σώμα Φύλαξης Συνόρων, στο πλαίσιο μεικτής ή αμιγώς γυναικείας μονάδας που επιχειρεί κυρίως κατά μήκος των αιγυπτιακών συνόρων, και όχι σε επιχειρήσεις βαθιά πίσω από εχθρικές γραμμές.

Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι ο πιλοτικός κύκλος θα ξεκινούσε το 2024, όμως η έναρξή του μετατέθηκε δύο φορές, κυρίως λόγω του πολέμου και της επιχειρησιακής πίεσης στον στρατό.