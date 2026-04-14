Ξεκινούν σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ - Οι πρώτες από το 1993

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ξεκινούν σήμερα οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, με επαγγελματίες διπλωμάτες από την κάθε πλευρά να έχουν ηγετικούς ρόλους. Πρόκειται, μάλιστα, για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, από το 1993, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν χωρίς τη Χεζμπολάχ, γεγονός που μειώνει τις προοπτικές συμφωνίας.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, και η Λιβανέζα ομόλογός του, Νάντα Χαμαντέχ Μοουάντ, θα διεξάγουν τις συζητήσεις, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Η προεδρία του Λιβάνου δήλωσε ότι οι πρέσβεις είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή και συμφώνησαν να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός και τον καθορισμό ημερομηνίας έναρξης διμερών συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η λιβανέζικη κυβέρνηση ελπίζει ότι οι συζητήσεις θα τερματίσουν τον πόλεμο του Ισραήλ με την ένοπλη οργάνωση της Χεζμπολάχ, ο οποίος έχει οδηγήσει στον θάνατο σχεδόν 2.100 ανθρώπων, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, ενώ 6.762 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έθεσε δύο όρους σε αυτές τις συνομιλίες: τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ» και την επιδίωξη μιας «πραγματικής συμφωνίας ειρήνης».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος μιλούσε υπό τον όρο ότι θα παραμείνει ανώνυμος, οι συνομιλίες έχουν στόχο «να διασφαλιστεί η ασφάλεια μακροπρόθεσμα των βόρειων συνόρων του Ισραήλ και να υποστηριχθεί η αποφασιστικότητα της λιβανέζικης κυβέρνησης να αποκαταστήσει πλήρη κυριαρχία στο έδαφος και στην πολιτική ζωή του Λιβάνου».

Ωστόσο, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες ότι δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ, με την οργάνωση να δηλώνει ότι δεν θα τηρήσει τίποτα από όσα συμφωνήθηκαν στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του Λιβάνου, ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν είπε πως ελπίζει στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο «με σκοπό να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ» που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες.

